به گزارش خبرنگار مهر، عیسی رضایی امروز در جمع خبرنگاران از برنامه این موسسه برای افزایش سرمایه به 6 هزار میلیارد ریال از محل آورده سهامداران و دریافت مجوز آن از بانک مرکزی خبرداد و گفت: این اقدام شرط لازم برای تبدیل شدن به بانک است که در نهایت باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر همچنین یکی از اقداماتی که موسسه برای تبدیل شدن به بانک انجام خواهد داد را آماده سازی زیرساخت ها ذکر کرد و افزود: موسسه آمادگی تبدیل شدن به بانک را دارد و اقدامات، حجم فعالیت ها و غیره موسسه این موضوع را نشان می دهد، براین اساس از بانک مرکزی می خواهیم که به صورت ویژه این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

وی با اشاره به ادغام صندوق جوانان خیر در موسسه کوثر و مشکلات ناشی از بحرانی که برای نظام بانکی کشور از ناحیه صندوق ایجاد شده بود، عنوان کرد: به بهترین شکل این بحران را مدیریت کردیم، این در حالی است که اگر ادغام صندوق جوانان خیر به بانک ملی تحمیل می شد، این بانک را بر زمین می زد، بر این اساس امیدواریم برخی از دوستان با عملکرد ناصواب خود ارزش آن را خراب نکنند.

رضایی ادامه داد: در زمانی هم که صندوق در موسسه ادغام شد تنها شرط ما این بود که وجوهی که توسط ما پرداخت می شود به عنوان سپرده قانونی لحاظ شود که نامه بانک مرکزی در این زمینه موجود است اما در حال حاضر مواردی به صورت شفاهی مطرح می شود که اگر بخواهد عملیاتی شود مغایر با توفقات است.

مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر، شاکی اصلی پرونده صندوق جوانان خیر را بانک مرکزی ذکر کرد و افزود: هنوز بانک مرکزی مباحث خود را با این صندوق تعیین تکلیف نکرده است و وضعیت شفاف سازی نشده است.

وی تعداد شعبات موسسه را 350 شعبه برشمرد و با بیان اینکه افزایش شعب با توجه به توجیه اقتصادی انجام خواهد شد، در مورد اعلام لیست اموال مازاد به بانک مرکزی گفت: ما هم لیست اموال مازاد خود را به بانک مرکزی ارائه کردیم، زیرا موسسه دارای یکسری اموال تملیکی است، به عنوان نمونه دو نیروگاه به واسطه عدم بازپرداخت وام اخذ شده از سوی تسهیلات گیرنده دریافت شده است که قرار است تحت عنوان هلدینگ نیروگاهی در بورس عرضه شود.