به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اصغر رفاهی، صبح امروز در جلسه‌ای با مسئولان بخش فناوری اطلاعات بانکهای استان یزد با اشاره به سیر صعودی کلاهبرداری ها از طریق چک، عابربانک‌ها و... اظهار داشت: باید با همکاری دستگاه قضایی و بانکها، شرایطی فراهم شود تا کلاهبرداری در حوزه بانکی به حداقل ممکن برسد.

وی یکی از راه‌های تاثیرگذار در این زمینه را استفاده از روشهای فناورانه اعلام کرد و بیان داشت: به عنوان مثال اگر سامانه ثبت چک و اوراق بهادار سرقتی و مفقودی طراحی شود، از بروز کلاهبرداریها در این زمینه جلوگیری خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: قرار است با همکاری بانکها و کارشناسان پارک علم و فن آوری سامانه ثبت چکها و اوراق بهادار سرقتی و مفقودی طراحی شود.

سیستم‌های هوشمند از خرج چک‌های سرقتی جلوگیری می‌کند

رفاهی عنوان کرد: با طراحی و ایجاد این سیستم می‌توان تا حد زیادی از خرج شدن چک های سرقتی و مفتودی که موجب ضرر و زیان عده زیادی از افراد جامعه به طور مستقیم وغیر مستقیم می شود، جلوگیری کرد.

وی ابراز داشت: کلاهبرداران و سارقان پس از دسترسی به دسته چکهای دیگران با شیوه‌های متفاوت اقدام به خرج کردن چکها می‌کنند که در این شیوه کلاهبرداری، افراد زیادی خواسته یا ناخواسته در گیر این مسئله می شوند.

معاون اجتماعی دادگستری با اشاره به اینکه هرگز نمی توان وقوع جرائم و تخلفات را به صفر رساند، اظهار داشت: ولی باید با همفکری و تعامل از آمار رو به رشد این گونه کلاهبرداری ها جلوگیری کرد.

برخوردهای قضایی و مجازات مجرمان در جلوگیری از وقوع جرم کافی نیست

وی خاطر نشان کرد: امروز همه معتقدند برخوردهای قضایی، تعقیب و مجازات مجرمان به تنهایی موثر نیست و برنامه ریزی در مسیر پیشگیری وقوع از جرائم با تکیه بر همکاری و هم فکری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

رفاهی ادامه داد: با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینه فن آوری اطلاعات و با بهره گیری از دانش کارشناسان پارک علم و فن آوری و همچنین در سایه همفکری و همکاری با مسئولان بانکها در صدد هستیم تا سامانه ای را طرحی و اجرا کنیم تا هر کس در زمان دریافت چک یا هرگونه اوراق بهادار بتواند به صورت آنی از صحت و سقم آن مطمئن شود.

معاون اجتماعی دادگستری عنوان کرد: پس از اینکه یک کلاهبردار و یا سارق موفق شد با یک چک جعلی یا سرقتی کلاهبرداری انجام دهد، رسیدگی به این جرم زمانبر است و تا حصول نتیجه و رد مال، خسارات اقتصادی و بعضاً اجتماعی زیادی را به مالباخته وارد می کند که با این شیوه امکان خرید یا استفاده از چکهای مفقودی، جعلی و سرقتی به حداقل خواهد رسید.

بانکها دستگاه قضایی را در پیشگیری از وقوع جرائم بانکی همراهی کنند

وی ورود با همت و حمایت بانکها را به موضوع پیشگیری از وقوع جرائم خواستار شد و ابراز داشت: بانکها نیز باید سهم خود را در این زمینه ایفا کنند و با حمایت از طرح هایی که می تواند به هر شکلی از هر نوع سوء استفاده و کلاهبرداری جلوگیری کند حمایت نمایند.

رفاهی یاد آور شد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری از هر طرح و یا ایده که بتواند به نوعی در زمینه پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی موثر باشد استقبال می کند و آمادگی دارد با دریافت طرح‌ها و ایده‌ها و بررسی آن طرح ها با حضور کارشناسان خِبره زمینه اجرائی شدن آن‌ها را فراهم آورد.