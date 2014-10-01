2 کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد در لرستان برگزار شد

محمود خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرایی کردن برش استانی سند جامع پیشگیری از اعتیاد طی سالجاری سهم اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان هشت کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد بوده است.

وی ادامه داد: تا کنون دو کارگاه آموزشی از این تعداد در شهرستانهای ازنا و سلسله برگزار شده است.

کارشناس پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان با بیان اینکه برگزاری این کارگاههای آموزشی در رابطه با پیشگیری از اعتیاد ویژه روحانیون، مبلغان و مبلغات بوده است بیان داشت: این کارگاههای آموزشی نیز طی سال گذشته در 11 شهرستان استان برگزار شد.

خرم آبادی گفت: معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از فعالیتها و کارگاههای آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد که توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان با موضوع سبک زندگی اسلامی به دور از آسیبهای اجتماعی و اعتیاد برگزار شد تفدیر و تشکر کرد.

وی با اشاره به برگزاری دوره های مختلف اموزشی توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان یادآور شد: طی سال گذشته بیش از 23 هزار نفر ساعت دوره آموزشی ویژه اقشار تاثیرگذار و جامعه هدف این اداره کل برگزار شده است.