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۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۱

خرم آبادی:

2 کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد در لرستان برگزار شد

2 کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد در لرستان برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کارشناس پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان از برگزاری دو کارگاه آموزشی در رابطه با پیشگیری از اعتیاد توسط این نهاد خبر داد.

محمود خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرایی کردن برش استانی سند جامع پیشگیری از اعتیاد طی سالجاری سهم اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان هشت کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد بوده است.

وی ادامه داد: تا کنون دو کارگاه آموزشی از این تعداد در شهرستانهای ازنا و سلسله برگزار شده است.

کارشناس پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان با بیان اینکه برگزاری این کارگاههای آموزشی در رابطه با پیشگیری از اعتیاد ویژه روحانیون، مبلغان و مبلغات بوده است بیان داشت: این کارگاههای آموزشی نیز طی سال گذشته در 11 شهرستان استان برگزار شد.

خرم آبادی گفت: معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از فعالیتها و کارگاههای آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد که توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان با موضوع سبک زندگی اسلامی به دور از آسیبهای اجتماعی و اعتیاد برگزار شد تفدیر و تشکر کرد.

وی با اشاره به برگزاری دوره های مختلف اموزشی توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان یادآور شد: طی سال گذشته بیش از 23 هزار نفر ساعت دوره آموزشی ویژه اقشار تاثیرگذار و جامعه هدف این اداره کل برگزار شده است.

کد مطلب 2381710

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