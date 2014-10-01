انگلیس روی کارنامه سیاه خود لجن می ریزد/ غرب شایستگی مبارزه با تروریسم را ندارد

‌به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در ابتدای درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم، با بیان اینکه موضوع داعش به مساله روز تبدیل شده است، ابراز داشت: ‌اینها جمعیتی جنایتکار، تروریست و آدمکش هستند که به هیچ یک از قوانین اسلامی پایبند نیستند.

وی با بیان اینکه اینها از نظر عقیدتی ثمره شوم وهابیت تندرو هستند، اظهار: هیچ گاه این مساله از عقاید شیعه نشات نگرفته، از عقاید اهل سنت هم نیست و ثمره شوم افکار و اندیشه های وهابیت افراطی است.

آیت الله مکارم شیرازی افزود: البته وهابیت معتدل از داعش ابراز برائت کرده اند و حتی مفیتان وهابی حکم به تکفیر و بیگانگی آنها از اسلام داده اند.

استاد برجسته حوزه علمیه خاطرنشان کرد: داعش از نظر عملی از سوی عربستان سعودی و قطر تقویت مالی شد، تقویت تسلیحاتی از سوی اسرائیل، آمریکا و غرب انجام شد و ترکیه هم متاسفانه آتش بیار معرکه بود و تسهیلات برای شان فراهم کرد.

وی با اشاره به اینکه این مسائل به قدری روشن است که کسی نمی تواند آن را پنهان کند، بیان کرد: آنها امروز بیدار شده اند و متوجه شده اند که مار در آستین خود پرورش داده اند و به فکر نجات خود هستند اما راهی که انتخاب کرده اند راه درستی نیست.

آیت الله مکارم شیرازی با تاکید بر این که تروریسم با بمباران هوایی چند منطقه که البته به کشته شدن مردم بیگناه نیز منجر می شود، ریشه کن نخواهد شد، گفت: با بمباران هوایی می خواهند داعش و تروریسم را ریشه کن کنند؛ این راه حل نیست،‌ راه حل راهی است که ایران، سوریه، عراق و حزب الله پیموده اند.

وی تصریح کرد: اگر این راه نبود الان داعش بر عراق و بغداد مسلط شده بود؛ الان باید منابع مالی آنها را قطع کنند، متاسفانه هنوز برخی دول عربی به آنها پول می دهند و از برخی کشورها تسلیحات دریافت می کنند.

استاد برجسته حوزه علمیه افزود: اگر این مساله قطع شود آنها نابود خواهند شد. افزون بر این باید با ریشه های اعتقادی آنها نیز مبارزه کرد.

این مرجع تقلید با تاکید بر این که علمای اسلام باید دست به کار شوند و ریشه های اعتقادی آنها را بزنند، بیان کرد: باید فریاد زد که اقدامات و فعالیت های آنها میانه ای با اسلام و قرآن ندارد.

وی با اشاره به کنگره خطر جریان های تکفیری که در ماه های آینده در قم برگزار می شود، بیان کرد: این کنگره در راستای روشنگری و هم اندیشی علمای اسلام برای مقابله با جریان های تکفیری با حضور اندیشمندان جهان اسلام برگزار خواهد شد.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که غربی ها نمی توانند کاری بکنند، به اظهارات دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در مجمع عمومی سازمان ملل واکنش نشان داد و ابراز داشت: وی با رئیس جمهور کشورمان دیدار کرد، اما به فاصله کمتر از دو ساعت در مجمع عمومی سازمان ملل فحاشی می کند.

وی افزود: برخی می گویند انگلیسی ها ادب و هوش بسیار خوبی دارند، اما این مساله ثابت کرد که نخست وزیر انگلیس مستثناست نه ادب دارد و نه هوش درستی.

این مرجع تقلید ادامه داد: ما کارنامه سیاهی از آنها در تاریخ کشورمان سراغ داریم، به جای این که از سیاهی کم کنند،‌ لجن بر آن می ریزند، آیا این هوش و عقل است؟ اگر با این تدبیر می خواهید با داعش مبارزه کنید به یقین به جایی نخواهد رسید.



وی خاطرنشان کرد: مبارزه با داعش را به اهلش واگذار کنید شما اهل آن نیستند فقط کمک به آنها نکنید کافی است.