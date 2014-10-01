به گزارش خبرنگار مهر محمد باقر نوبخت در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مذاکرات هسته‌ای در نیویورک بدون نتیجه پایان یافت و حتی این مذاکرات که قرار بود در سطح وزاری امور خارجه برگزار شود برگزار نشد، با این حال مشاوره فرهنگی رئیس جمهور در صفحه شخصی خود از به نتیجه رسیدن این توافق ها تا 90 درصد خبر داده است و از سویی دیگر نیز سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز گفته است مذاکرات هسته ای 95 درصد به توافق رسیده است، به تشریح آخرین وضعیت این مذاکرات پرداخت و گفت: هر کشور و هر یک از طرفین این مذاکره از منظر خودش نتیجه و سرعت عمل را تحلیل می‌کند.

وی افزود: قطعا تیم مذاکره هسته‌ای ایران تا تحقق همه خواسته‌های ملی ایران این راه را ادامه می‌دهد و اگر آنها تحقق پیدا نکند قطعا نتیجه مذاکرات نه برای ما مقبول است و نه سرعت آن قابل پذیرش.

همچنین محمود واعظی وزیر ارتباطات که همراه با سخنگوی دولت به نشست خبری آمده بود در خصوص مذاکرات هسته‌ای گفت: از آنجایی که من کلاهی در وزارت امور خارجه دارم نیز مطالبی در خصوص مذاکرات هسته‌ای به شما خبرنگاران می‌گویم.

وی افزود: مذاکرات هسته‌ای یکی از پیچیده ترین و سخت ترین پرونده‌های ایران است و نباید انتظار داشته باشیم که مانند دیگر پرونده‌ها با یک یا دو مذاکره حل و فصل شود.

وی با بیان اینکه پرونده هسته ای دارای پیچیدگی زیاد است ادامه داد: در سال های طولانی ما در ایران موضوعاتی را مطرح کردیم و کشورهای 1+5 نیز موضوعات خود را مطرح کرده اند که یک حالت پرستیژی برای هفت کشور به وجود آمده و حاضر نیستند از موضع خود عقف نشینی کنند، بنابراین مذاکرات هم حساس شده است و هم پیچیده و طولانی.

وی با بیان اینکه امروز قدم‌های بسیار خوبی در مذاکرات هسته‌ای برداشته شده است خاطر نشان کرد: من به مذاکرات هسته‌ای خوشبینم و با توجه به روند مذاکرات در یکسال اخیر امیدوارم این مذاکرات با حفظ حقوق مردم ایران به نتیجه برسد.

تشریح دستاوردهای سفر رئیس جمهور به نیویورک/روحانی از مواضع حق طلبانه ایرانیان دفاع کرد

محمد باقر نوبخت همچنین در نشست خبری خود با ارائه گزارشی از جلسه امروز هیات دولت گفت: وزیر امور خارجه گزارش مبسوطی از مذاکرات هسته ای که در نیویورک برگزار شد و نیز سفر رئیس جمهور به سازمان ملل، سخنرانی در مجمع عمومی آن و همچنین ملاقات با بیش از 30 نفر از مقامات کشورهای دیگر، ارائه کرد.

وی تصریح کرد: حضور رئیس جمهور در نیویورک مانند سفر سال گذشته سفر بسیار مبارکی بود که در جهت بیان حق طلبانه مواضع ملت ایران صورت گرفت و ثابت کرد که می شود از حقوق ملت دفاع کرد بدون اینکه واکنش منفی ای که در برخی از سالها پیش آمده بود، را همراه داشته باشد.

سخنگوی دولت با اشاره به بیان فاخر و حقوقی رئیس جمهور در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل گفت: سخنان رئیس جمهور در جلسات متعددی که با روسای جمهور و مقامات بلندپایه کشورهای دیگر داشتند بیانگر مواضع قاطع ایشان بود و جمع بندی این سفر حاکی از نتیجه مطلوبی در راستای منافع ملی ما ایرانیان بوده است.

نوبخت افزود: از دو هفته دیگر مذاکرات هسته ای توسط همکاران ما در وزارت خارجه از سر گرفته می شود و امیدواریم بتوانند از حقوق ملت دفاع کنند.

وی همچنین در ادامه از اختصاص مبلغ 70 میلیارد تومان اعتبار برای استان اردبیل خبر داد و گفت: هیات وزیران در جلسه امروز در راستای تامین آب و اتصال آن به مناطق شهری و روستایی و ساماندهی رود ارس مبلغی بالغ بر 70 میلیارد تومان برای استان اردبیل در نظر گرفت.

نوبخت تصریح کرد: همچنین در جلسه امروز مبلغ 5 میلیارد تومان برای احداث بیمارستان شهید باهنر کرمان اختصاص یافت.

نوبخت در ادامه با اشاره به مواضع نتانیاهو در سازمان ملل گفت: سیاست ایران هراسی رژیم صهیونیستی کاملا بحث توضیح واضحات است و آنقدر مواضع این رژیم نسبت به ایران خصمانه و بغض آلود است که با پریشان گویی همراه است.

سخنگوی دولت در خصوص گزارش یکی از نمایندگان مبنی بر اختلاس 16 هزار میلیاردی در بانک مرکزی گفت: من گزارش مکتوبی در مورد این اختلاس دریافت نکرده ام اگر مربوط به دولت قبل باشد که آن را به مرجع ذیصلاح می‌دهیم و اگر این اختلاس نیز در زمان دولت یازدهم رخ داده باشد باز هم روند طی خواهد شد.

وی در خصوص اظهارات ظریف و شورای روابط خارجی آمریکا گفت: تردید ندارم که آقای ظریف سیاستمدار بسیار قوی و هوشمندی هستند و قطعا مطالبی که می‌گویند واقعیت‌ها و منافع ملی ما در آن محفوظ است.

نوبخت در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به اظهارات کامرون نخست وزیر انگلیس در مجمع عمومی سازمان ملل سطح روابط دو کشور افزایش پیدا می کند گفت: روابط بین دو کشور بر اساس یک مصاحبه و سخنرانی از طرفین شکل نمی‌گیرد و مصالح بلند مدت مورد توجه است و یک سخنرانی را با سخنرانی باید جواب داد و ما هرگز از دفاع از ملت کوتاه نمی‌آییم.

نوبخت با بیان اینکه در تنظیم روابط میان دو کشور متغیرهای بیشتری در نظر گرفته می‌شود گفت: آنجا که قرار است یک روابط تنظیم شود متغیرهای بیشتری در نظر گرفته می شود و ما همه چیز بر اساس چارچوب ها، منافع ملی و ملاحظات خودمان تصمیم می گیریم.

وی در خصوص سفر رئیس جمهور به عربستان افزود: سفر به عربستان در برنامه های رئیس جمهور تعریف نشده اما این اگر این اتفاق بیافتد اطلاع رسانی می‌کنیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه گفته شده است پیشنهاد 1+5 در مذاکرات نیویورک پذیرفته شده است گفت: ما هیچ یک از توافقاتی که در مذاکرات انجام شود را محتوم نگه نمی داریم و در مورد آن اطلاع رسانی می شود.