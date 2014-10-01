227 ویژه برنامه انتظامی در غرب استان تهران برگزار می شود

سردار ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: هفته نیروی انتظامی با شعار " پلیس، تلاش جهادی، کارآمدی و اقتدار" که نشات گرفته از نامگذاری مدبرانه رهبری در سالجاری است، از تاریخ 14 لغایت 20 مهرماه جاری در سراسر کشور برگزار می شود که به این منظور برنامه ها و خدمات مضاعفی از سوی پلیس در نظر گرفته شده است.

این مسئول عنوان کرد: فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران سال گذشته به واسطه فعالیتهای قابل توجهدر هفته ناجا موفق به کسب رتبه سوم کشور شد که امیدواریم در سالجاری نیز این حرکت رو به جلو استمرار داشته و ارتقا یابد، البته بخش اعظمی از این موفقیت مرهون همکاری بسیار مطلوب مردم و اطلاع رسانی و فرهنگسازی اصحاب رسانه است.

جلب همکاری صاحب نظران برای کنترل رفتارهای خشونت آمیز در جامعه

وی ادامه داد: نیروی انتظامی در این هفته اهدافی نظیر گسترش زمینه مشارکت عمومی در تامین نظم و امنیت، ارتقای سرمایه های اجتماعی پلیس و افزایش احساس امنیت در شهروندان، معرفی جنبه های اجتماعی پلیس همانند جامعه محوری و قانون گرایی، آموزش همگانی و هشدارهای انتظامی، جلب همکاری صاحب نظران و اندیشمندان به منظور کنترل و تنظیم رفتارهای خشونت آمیز در جامعه، قدردارنی از پیشکسوتان و خانواده معظم شهدا و... را دنبال می کند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران گفت: در این راستا مجموعا 227 برنامه محوری شامل 36 برنامه دورن سازمانی با حضور مسئولین کشوری و استانی و 178 برنامه برون سازمان با مشارکت تمام سازمانها و نهادها طی هفته ناجا در شهرستانهای غرب استان تهران برگزار می شود.

3 کلانتری در غرب استان تهران افتتاح می شود

وی افزود: همچنین 13 برنامه مضاعف نظیر افزایش ساعات کاری دفاتر پلیس + 10، تهسیل در ترخیص وسائط نقلیه، صدور گواهینامه و... برای ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان در نظر گرفته شده است، اجرای طرح های انتظامی به منظور برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی به ویژه افراد بی بند و بار، بد حجاب، مواد مخدر، پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز و... از دیگر برنامه های این هفته در غرب تهران است.

سردار اصلانی از افتتاح سه پروژه انتظامی خبر داد و گفت: در این هفته سه پروژه شامل کلانتریهای 18 پرند، 13 شهرک ابریشم قدس و 18 شهرک قائمیه اسلامشهر به بهره برداری می رسد.