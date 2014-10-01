خانه بهزاد میزبان نشست تخصصی تحلیل نگارگری ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست ارشیر مجرد تاکستانی، از پیشکسوتان نگارگری به بررسی شاخصهای شناخت مکاتب نگارگری ایرانی پرداخت و ویژگیهای بارز سبک شناختی آنها را معرفی کرد. مقایسه چهرهگشایی، شیوه تصویر کردن پرواز و همچنین نوع طبیعتسازی در مکاتب مختلف از جمله دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
تاکستانی همچنین با اشاره به تمایزهای آثار اصل از کپی، شیوه تشخیص این تفاوتها را برای علاقمندان تشریح کرد و از چگونگی تشخیص آثار اصل از نسخههای کپی، شناخت نوع مکتب و تکنیکهای مربوط به رنگگذاری سخن گفت.
در ادامه نشست این پیشکسوت نگارگری به بیان خاطراتی از نحوه آموزش دادن اساتید گذشته پرداخت و به طور ویژه به تبیین شیوههای شخصی حسین بهزاد و تاثیر وی بر نگارگران بعد از او را معرفی کرد.
در این نشست «عبدالمجید شریفزاده»، مدیرکل توسعه و ترویج صنایع دستی با تاکید بر استمرار این برنامهها در این معاونت گفت: برگزاری نشستهای تخصصی در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی یکی از برنامههای مهم معاونت است که در راستای ترویج و آموزش علاقمندان و فعالان این حوزه صورت میگیرد.
وی همچنین افزود: پرداختن به مقوله آموزش با استفاده از تجربیات هنرمندان پیشکسوت، تاثیر بسیاری بر ارتباط بین نسل قدیم و جدید هنرمندان ما خواهد داشت و از رهگذر این تعامل میتوان از فراموش شدن شیوههای سنتی هنر ایران جلوگیری میشود.
سلسله نشستهای تخصصی صنایع دستی و هنرهای سنتی به همت دفتر توسعه و ترویج این معاونت در محل خانه تاریخی مرحوم حسین بهزاد برگزار میشود و هدف از آن ایجاد زمینههای مناسب برای شناخت بیشتر ظرفیتهای این حوزه و زمینه سازی برای ارتقاء دانش تخصصی کارکنان و علاقمندان به آن است.
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