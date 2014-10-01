43 هزار مسافر از طریق فرودگاه خرم آباد جابجا شدند/ رشد 143 درصدی مسافران

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار کیانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد این فرودگاه در بخش جابجایی بار و مسافر طی سالجاری اظهار داشت: در شش ماه نخست امسال 43 هزار و 610 مسافر از طریق فرودگاه خرم آباد جابجا شده اند.

وی با بیان اینکه میزان مسافران فرودگاه خرم آباد طی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 143 درصد رشد داشته است افزود: در شش ماه نخست سال 92 نزدیک به 17 هزار و 911 مسافر از طریق فرودگاه خرم آباد جابجا شده است.

کیانی ادامه داد: مقایسه آمار مسافران جابجا شده طی شش ماه نخست سالجاری و مدت مشابه سال قبل نشان دهنده رشد 143 درصدی آمار مسافران فرودگاه خرم آباد است.

مدیر فرودگاه خرم آباد در ادامه سخنان خود به آمار جابجایی بار اشاره کرد و بیان داشت: در شش ماه نخست سالجاری 214.23 تن بار همراه مسافران از فرودگاه خرم آباد جابجا شده است.

کیانی آمار جابجایی بار طی مدت مشابه سال قبل را 78.32 تن اعلام کرد و افزود: این رقم در سالجاری نزدیک به 173 درصد رشد داشته است.

وی به تعداد نشست و برخاست هواپیماها در شش ماه نخست امسال اشاره و این تعداد را 562 مورد اعلام کرد و افزود: این در حالیست که در شش ماه نخست سال 92 تعداد نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه خرم آباد 290 مورد بوده است.

مدیر فرودگاه خرم آباد با بیان اینکه در حال حاضر به صورت هفتگی 26 پرواز از طریق فرودگاه خرم آباد انجام می گیرد از تلاشهای هوشنگ بازوند استاندار لرستان در زمینه افزایش تعداد پروازهای این فرودگاه تقدیر کرد.