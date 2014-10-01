سوال سه نماینده مجلس از سه وزیر دولت اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ضرغام صادقی در پایان نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصول سوال نمایندگان از مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

بر این اساس سوال ملی سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره علت اصرار بر لغو ممیزی در نشر کتاب اعلام وصول شد.

علاوه بر این سوال ملی شوهانی نماینده مردم ایلام در مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عدم نظارت کافی بر شرکت های زیر مجموعه این وزارتخانه نیز اعلام وصول گردید.

همچنین سوال شهریاری نماینده مردم زاهدان از وزیر امور خارجه درباره وضعیت اخذ حقوق حقابه دریاچه هامون نیز اعلام وصول شد.

همچنین براساس این گزارش خسروی نماینده مردم سمنان از سوال خود از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عدم اجرای بند 100 ماده واحده قانون بودجه سال 90 و همچنین عدم پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی انصراف داد.