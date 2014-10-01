  1. سیاست
  2. مجلس
۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۲۶

در جلسه علنی امروز؛

سوال سه نماینده مجلس از سه وزیر دولت اعلام وصول شد

سوال سه نماینده مجلس از سه وزیر دولت اعلام وصول شد

عضو هیأت رئیسه مجلس سوال3 نفر از نمایندگان مجلس درباره علت لغو ممیزی در نشر کتاب، عدم نظارت کافی بر شرکت های زیر مجموعه وزارت تعاون و عدم اخذ حقوق حقابه دریاچه  هامون را اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ضرغام صادقی در پایان نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصول سوال نمایندگان از مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

بر این اساس سوال ملی سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره علت اصرار بر لغو ممیزی در نشر کتاب اعلام وصول شد.

علاوه بر این سوال ملی شوهانی نماینده مردم ایلام در مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عدم نظارت کافی بر شرکت های زیر مجموعه این وزارتخانه نیز اعلام وصول گردید.

همچنین سوال شهریاری نماینده مردم زاهدان از وزیر امور خارجه درباره وضعیت اخذ حقوق حقابه دریاچه هامون نیز اعلام وصول شد.

همچنین براساس این گزارش خسروی نماینده مردم سمنان از سوال خود از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عدم اجرای بند 100 ماده واحده قانون بودجه سال 90 و همچنین عدم پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی انصراف داد.

 

کد مطلب 2381762

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها