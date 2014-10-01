اختصاص صندلی ویژه سالمندان در اتوبوسهای شرکت واحد و مترو

به خبرگزاری مهر، مهندس سید جعفر تشکری هاشمی افزود: نگاه دنیا به سالمندی تغییر کرده و تهران از جمله کلانشهرهای مهم جهان محسوب می شود که به جمع شهرهای حامی حقوق سالمندان پیوسته است.

وی با اشاره به اینکه «شهر دوستدار سالمند»، شهری است که سالمندان در آن از جایگاه بالا و والایی برخوردار باشند، اظهار کرد: طراحی شهر و فضا‏های شهری باید به گونه‏اي باشد كه به افراد سالخورده كمك كند تا به راحتی و به سادگی از شهر و امکانات شهری استفاده کنند و زندگی پویا و فعال و در عین حال آسوده‏ و ایمنی را در سنین سالخوردگی تجربه نمایند.

تشکری هاشمی با بیان لزوم رعایت عدالت شهروندی در استفاده از امکانات و فضاهای شهری برای تمام شهروندان از جمله سالمندان، از مناسب‏سازی و رفع موانع موجود در معابر شهری خبر داد و تصریح کرد: مکانیزه نمودن پل‌های عابر پیاده و احداث پله های برقی در ایستگاه های مترو و نیز نصب بالابر در برخی ایستگاه ها از دیگر اقداماتی است که به این منظور پیش بینی شده است.

وی با اشاره به این که احداث 400 جان‏پناه عابر پیاده موسوم به «جزیره ایمنی» در معابر شهری از دیگر اقداماتی است که در دستور کار این معاونت قرار دارد، اظهار کرد: برگزاری دوره ‏های آموزشی برای رانندگان اتوبوس و تاکسی و همچنین متصدیان ایستگاه‌های مترو و اتوبوس به منظور کمک به سالمندان هنگام سوار و پیاده شدن از اتوبوس و قطار مترو، از دیگر اقداماتی است که در جهت تکریم سالمندان در نظر گرفته شده است.

تشکری هاشمی با بیان اینکه نسبت به تجهیز پایانه های مسافربری به خودروهای ویژه جابه جایی مسافران کم توان از جمله سالمندان و همچنین ویلچرهایی جهت نقل و انتقال سالمندان از درب پایانه تا سالن اصلی و مقابل سکوها اقدام خواهد شد، تصریح کرد: انجام خارج از نوبت معاينه فني خودروي سالمندان و تدارک اتاق انتظار برای این گروه از شهروندان در مراکز معاینه فنی و انجام امور خودروی ایشان از سوی کارکنان این مراکز، اقدام دیگری است که در جهت تکریم سالمندان پیش بینی شده است.

وی با اعلام این که ایجاد بانک اطلاعات سالمندان جهت ارسال پیامکی آخرين وضعيت آلودگي هوای تهران به صورت روزانه بر روي تلفن همراه این گروه از شهروندان از دیگر برنامه های پیش بینی شده است، اضافه کرد: اختصاص صندلی‏های ویژه سالمندان در اتوبوس‏ها و ایستگاه‏های اتوبوس و نیز قطارها و ایستگاههای مترو از جمله اقداماتی است که به منظور تأمین آرامش و رفاه حال این گروه از شهروندان آغاز شده است.

معاون شهردار تهران در پایان با تأکید بر این که در تلاش هستیم تا خدمات بهتر و بیشتری را به سالمندان عزیز ارائه دهیم، خاطرنشان کرد: به این منظور استفاده از نظرات خود سالمندان در مناسب سازی فضاهای شهری از جمله ناوگان حمل و نقل عمومی برای استفاده آسان و ایمن این گروه از شهروندان را در دستور کار داریم و با تدابیر و تمهیدات پیش بینی شده، امیدواریم گام های اساسی تر و سریع‏تری را در جهت تحقق مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تهران و تبدیل تهران به «شهر دوستدار سالمند» برداریم.

به موجب مصوبه «شهر دوستدار سالمند» که در سال 91 از سوی شورای شهر اسلامی شهر مورد تصویب قرار گرفت، نظارت بهینه بر حسن اجرای استانداردها و ارتقای آنها جهت مناسب‏ سازی معابر و اماکن عمومی و خصوصی به ویژه در کالبد مبلمان شهری از جمله ایستگاههای اتوبوس و مترو پایانه های عمومی و نیز توجه ویژه به مناسب‏ سازی وسایل حمل و نقل عمومی جهت استفاده سالمندان و تعبیه مکان اختصاصی و استاندارد برای استفاده آنها از سوی مدیریت شهری مورد تاکید قرار گرفت.