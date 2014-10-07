مذاکره با 3 کشور درباره برداشت آب/ جزئیات مطالعات واردات آب از خارج

ستار محمودی در گفتگو با مهر درباره مباحث مربوط به واردات آب به کشور و اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس درباره لزوم مهار منابع آبی داخل کشور و استفاده از آب های مرزی قبل از برنامه ریزی برای واردات آب از خارج گفت: در اولویت قرار گرفتن مهار آب های داخل کشور، حرف درستی است.

قائم مقام وزیر نیرو اظهارداشت: در هر کشوری بالاترین سرمایه گذاری ها در منابع آبی داخلی انجام می شود چون این منابع وابستگی برای کشورها ندارد و معمولا آبی که خارج از جغرافیای کشورها بیاید، به نوعی وابستگی به همراه خواهد داشت.

محمودی ادامه داد: برای کشورهایی که چاره ای به لحاظ منابع آب نداشته باشند معمولا به واردات رو می آورند. در ایران به دلیل شرایط جغرافیایی و بارندگی ها، بخش هایی وضعیت بهتری نسبت به سایر نقاط دارند و یک بخش هایی مانند مناطق کویری از نظر ذخایر آبی، وضعیت مناسبی ندارند.

این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود: در مناطق شرق کشور با کمبود منابع آب روبرو هستیم. در یک سیمای عمومی از ذخایر آبی، آن مناطقی که بر روی سلسله جبال البرز و زاگرس قرار دارند معمولا میزان بارندگی بهتری دارند.

وی خاطرنشان کرد: اما در شرق، مرکز و جنوب کشور با کمبود بارش ها مواجه هستیم. بنابراین تا جایی که بتوان در داخل کشور تبادل آب انجام داد و انتقال آب با شرایط زیست محیطی بتوان انجام داد؛ بهترین کار مدیریت آب در داخل خواهد بود.

به گفته محمودی، خصوصا در مهار آب های مرزی باید اولویت قائل شویم. اما شرایط ما در ایران به نحوی است که ابتدا باید از منابع داخلی استفاده کنیم و سپس یک توجهی نیز به جغرافیای حوضه های آبریز در منطقه داشته باشیم.

قائم مقام وزیر نیرو تاکید کرد: در این مورد نیز بخشی از منابع در خارج از کشورها قرار دارد مانند حوضه شرق که بخشی در ایران و بخشی نیز در افغانستان است و در این بخش ها می توان بررسی کرد که آیا امکان دریافت سهم بیشتری در اینگونه موارد است و یا خیر؟

این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهارداشت: برای این کار مطالعاتی توسط آب منطقه ای خراسان و زیرمجموعه های وزارت نیرو در دست است و در جریان قرار دارد ولی هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است.

وی گفت: در سال های گذشته بحث بر سر این بود که از تاجیکستان، ترکمنستان و افغانستان آب وارد شود و ما اینها را با نگاه حوضه آبریز مشترک بررسی می کنیم؛ بنابراین اگر مطالعات مثبت باشد و وابستگی ها در نظر گرفته شود (برای کشور وابستگی بیش از حد درباره واردات آب از سایر کشورها ایجاد نکند)، قائدتا جدی می شود.

محمودی با اشاره به اینکه در این برهه زمانی اولویت وزارت نیرو قویا مدیریت آب های داخلی است و اقدامات در زمینه واردات آب در حد مطالعات دنبال می شود.