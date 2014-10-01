صیاد سابقه دار در شهمیرزاد دستگير شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهدیشهر ضمن تقدیر از همكاري عوامل كلانتري این شهر، ضمن اشاره به دستگیری صیاد سابقه دار اظهار داشت: ماموران در عملياتی به يك دستگاه خودرو مظنون شده و پس از متوقف كردن آن و سپس بازرسی از خودرو موفق شدند شش قطعه پرنده به همراه چهار قفس فلزی و تعدادي ادوات شكار و صید پرنده از قبیل تور و چوب و غیره را کشف و ضبط کنند.

وی ادامه داد: فرد بازداشت شده كه از شكارچيان باسابقه در امر زنده گيري پرندگان است برای انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي استان شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهدیشهر تصریح کرد: عمل اين متخلف كه زنده گيري و حمل پرندگان وحشي عادي است تخلف محسوب شده و به استناد بند الف و ج ماده 10 و به دلیل سابقه دار بودن برابر ماده 16 قانون تشدید مجازات، به دادگاه معرفي شد.

شکارچی دو راس کل و قوچ در میامی دستگیر شد

سرپرست حفاظت محیط زیست شهرستان میامی نیز در نشستی گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست این اداره موفق به دستگیری شکارچی متخلف دو راس کل و قوچ شدند.

علیرضا مزینانی افزود: با توجه به گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر تخلف انجام شده در بازرسی منزل شکارچی متخلف، موفق به کشف و ضبط کله دو راس کل و قوچ و یک قبضه سلاح غیر مجاز شدند.

وی در خاتمه تصریح کرد: متهم پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.