برنامه مشاهیر تهران به بهاءالدین خرمشاهی رسید

محمود اسعدی دبیر ستاد چهره‌های ماندگار که مسئولیت تولید سری مستند‌های مشاهیر تهران را دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه جدید این مستندها گفت: به تازگی ساخت مستند زندگی و آثار بهاالدین خرمشاهی مترجم، مصحح و پژوهشگر حوزه ادبیات از این سری مستندهای مشاهیر تهران به پایان رسیده است.

وی افزود: این مستند درباره زندگی و آثار خرمشاهی است و مشخصا به دو حوزه مهم قرآن‌پژوهی و حافظ‌پژوهی وی می‌پردازد. البته درباره موضوعات دیگری از جمله ارتباط خرمشاهی با مجلات و مطبوعاتی مانند گل‌آقا و مشخصا زنده‌یاد صابری فومنی، یا اشعار و اخوانیه‌هایی که درباره شاعران و محققان دیگر سروده است، در این مستند صحبت شده است. آقای خرمشاهی از معدود افرادی در کشور هستند که از طریق نوشتن روزگار می‌گذرانند.

اسعدی در ادامه گفت: مستند مربوط به بهاالدین خرمشاهی با عناون «حافظه شهر» آماده پخش شده و فردا پنجشنبه 10 مهر از ساعت 15 از شبکه تلویزیونی تهران سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد.