باورمداری مهم ترین مولفه در توسعه گردشگری قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، سمینار آگاه سازی توسعه شهر قزوین با محوریت گردشگری ظهر چهارشنبه با حضور استاندار، شهردار، رئیس شورای شهر قزوین، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی استان، نمایندگان اصناف و سایر مسئولین و مدعوین به همت شهرداری قزوین و سازمان میراث فرهنگی درسالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

محمد علی حضرتی ها در این سمینار اظهارداشت: روزگاری گردشگری صرفاً یک بحث و فعالیت فرهنگی محسوب می شد اما پس از دهه شصت و با عبور از برهه های تاریخی، معادلات تغییر کرد و موضوع گردشگری نیز به تبع آن تغییرات بسیاری را پشت سر نهاد.

مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با شاره به سهم و نقش اساسی گردشگری در درآمدزایی بیان داشت: متأسفانه در شرایطی که روند گردشگری به سرعت در حال پیش رفتن است باید این واقعیت را پذیرفت که ما از این مسیر جا مانده ایم تا جایی که باید هر چه زودتر این عقب ماندن را با پیمودن مسیرهای صحیح و میانبرها طی کنیم.

وی افزود: این عقب ماندن از مسیر گردشگری هم شامل بعد ملی و کشوری می شود تا جایی که سهم کشور ما در آمدهای تولید شده در گردشگری دنیا تنها یک هزارم است و از طرفی نیز شامل بعد استانی می شود؛ چرا که قزوین که کمترین فاصله را با بازار 15 میلیونی تهران دارد، فرصت را به استان های دوردست داده است و آنها در این زمینه گوی سبقت را از ما ربوده اند.

این مسئول گفت: نکته دیگری که در این زمینه باید لحاظ شود این است که هرگز نباید رویکرد به گردشگری استان عوام فریبانه و مقلدانه باشد؛ بلکه باید در این مسیر بیشتر متکی بر مطالعات، تحقیق و ظرفیت های بومی استان باشیم.

مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: بهتر است به جای تقلید از تجارب شهرهای توریستی ایران مانند: اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز و... به فکر این مسئله باشیم که آنها چه فرایندی را پیموده اند که به چنین جایگاهی رسیده اند.

وی ادامه داد: متأسفانه تا اینجا رویکرد استان به مقوله گردشگری یک رویکرد بی برنامه، بدون باور و توأمان با تقلید از مناطق دیگر بوده است در حالی که نیازمندیم تا از این رویکرد فاصله بگیریم؛ چرا که اساساً گردشگری عرصه ای مردافکن و دشوار است و نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد.

حضرتی ها اظهار داشت: استان قزوین 1 میلیون و دویست هزار نفر جمعیت دارد و باید برای برخورداری از یک گردشگری قوی و سالم تمام این جمعیت در این طرح مشارکت و سهم داشته باشند.

مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بیان داشت: با نگاهی به آثار تاریخی قزوین مانند: مسجدها، حمامها، کاروانسراها و... در می یابیم که نیمی از این بناها توسط غیرقزوینی ها ساخته شده اند؛ چنانکه بسیاری از خاندان های اعیان قزوین مانند نائینی ها، اصفهانی ها، زنجانی ها، تبریزی ها و... کسانی بودند که در گذشته محیط قزوین را برای سرمایه گذاری مناسب دیده اند و در نهایت وارد این شهر شده اند.

این مسئول ادامه داد: این حجم از سرمایه گذاری و استقبال از محیط و شهر قزوین در گذشته ای نه چندان دور در شرایطی رخ می داد که سرمایه گذاران در سمینارهایی از این دست شرکت نمی کردند، بلکه خود محیط قزوین را مناسب اقامت و زندگی یافته بودند.

خزائلی: اثرگذاری قزوین در گردشگری ملی و جهانی یکی از اهداف شهرداری است

مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهرداری قزوين در ادامه این سمینار گفت: ارتقای جایگاه گردشگری قزوین و اثرگذاری در گردشگری ملی و جهانی یکی از اهداف شهرداری است.

علیرضا خزائلی بیان کرد: تاریخچه برگزاری این برنامه و هدف گزاری آن از دو سال قبل آغاز می شود که بحث توجه به گردشگری به عنوان یکی از مولفه های توسعه مطرح شد.

وی ادامه داد: بر همین اساس از حدود یک سال پیش با شناسایی و استخدام مشاورین حاذق و نیز با شروع مرمت جدی فضاهای تاریخی از 6 سال پیش برنامه برای استفاده از ظرفیت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین مولدهای اقتصادی در قزوین شروع شد.

احمدی: امکانات گردشگری قزوین باید باید تبدیل به محصول قابل عرضه شوند

احمدی مشاور طرح گردشگری قزوین در ادامه این سمینار بیان داشت: در سال گذشته بیش از 1 میلیارد و 87 میلیون نفر از کشوری به کشور دیگر سفر کرده اند که این مسافرت ها بیش از 1400 میلیارد دلار گردش مالی در دنیا ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس در سراسر دنیا بیش از 260 میلیون شغل مرتبط با گردشگری ایجاد شده است که باید توجه داشت که چنین قابلیت عظیمی هرگز بدون پشتوانه و مدیریت ایجاد نشده است.

احمدی بیان داشت: در این بین امکانات گردشگری قزوین بسیار مناسب است؛ اما باید توجه داشت که این امکانات را تبدیل به محصول قابل عرضه به گردشگر شوند در صورتی که این اتفاق هنوز روی نداده است.

وی با اشاره به سند چشم انداز توسعه ایران در سال 1404 اظهار داشت: در این چشم اندار باید کشور ایران سالانه میزبان 20 میلیون گردشگر خارجی باشد که در این بین مسئولین قزوین باید تصمیم بگیرند که چه تعداد از این 20 میلیون توریست سهم استان باشد.

احمدی بیان داشت: توجه به تدوین استراتژی های توسعه منابع انسانی یکی از مباحث مهم و اساسی در تنظیم روند گردشگری قزوین است که این استراتژی در اصولی چون دریافت اطلاعات و آمارهای مراکز و تاسیسات گردشگری، تعیین سهم دستگاهها، آموزش های تخصصی، احداث هنرستانهای مهمانداری، راه اندازی رشته های مرتبط با گردشگری در دانشگاه ها و... خلاصه می شود.