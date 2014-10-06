انتقاد از میکروب زدایی نشدن زباله های بیمارستانی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، زهره طبیبزاده نوری درباره بازدید صورت گرفته جمعی از اعضای مجمع نمایندگان استان تهران از مرکز بازیافت زباله کهریزک، افزود: با توجه به اینکه نزدیک به 35 سال است که دفن زبالههای شهر تهران به صورت غیربهداشتی انجام گرفته است لذا در طی سالیان اخیر ایجاد مرکز بازیافت زباله از سوی شهرداری تهران کاری تحسینبرانگیز و قابل قدردانی است اما با این حال طی بررسیهای نمایندگان از این مرکز مشکلاتی مشاهده شد.
وی تاکید کرد: در این بازدیدها عمل جداسازی در بخشی از زبالههای پلاستیکی مشاهده شد که این اقدام بر اساس قرارداد مرکز بازیافت زباله کهریزک با یک شرکت پیمانکار انجام میشود که با طی کردن عملیات مشخص زبالههای پلاستیکی به کیسه زباله تبدیل میشود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه اشکالی که در این روند وجود دارد آن است که نحوه جمعآوری و بازیافت زبالهها از سوی پیمانکار به درستی انجام نمیشود، بدان معنا که این زبالهها در یکی از روستاهای اطراف منطقه کهریزک و در منزل روستاییان دپو شده و از سوی آنها عمل شستشوی ظروف آلوده صورت میگیرد که با این اقدام انتقال میکروبها به داخل منازل، فاضلاب و پسماند فاضلاب روستایی در آن منطقه بسیار انجام میشود و با توجه به اینکه این پسماندها نیز به صورت بهداشتی دفع نمیشود لذا آلودگی به تمام منطقه سرایت خواهد کرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: از سویی دیگر با توجه به اینکه 50 هکتار زمین کشاورزی درمنطقه شهری توسط فاضلاب آبیاری میشود لذا احتمال اینکه این آلودگی به محصولات کشاورزی استان تهران منتقل شود بسیار زیاد است.
وی با بیان اینکه متاسفانه کارگرانی که در مرکز بازیافت زباله کهریزک مشغول فعالیت بودند اصول بهداشتی را رعایت نمیکردند، یادآور شد: این افراد نه تنها آموزش کافی برای این کار ندیده بودند بلکه ضوابط ایمنی کامل را رعایت نمی کردند.
طبیبزاده نوری با انتقاد از نحوه دفن زبالههای بیمارستانی در برخی بیمارستانها مراکز درمانی، مطبها و درمانگاههای استان تهران، تاکید کرد: بدونشک بر اساس قانون میکروبزدایی، زبالههای اغلب بیمارستانها باید از طریق سیستم اتوکلاو در محل بیمارستان صورت گیرد تا زباله بیمارستانی میکروبزدایی شده و در نهایت امحای آن از سوی شهرداری صورت گیرد اما علیرغم وجود سیستم اتوکلاو در اغلب بیمارستانها این عمل برای میکروبزدایی انجام نمیشود و زبالههای بیمارستانی به همان صورت به زبالههای شهری انتقال مییابند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نهم، تصریح کرد: این اقدام باید از سوی بیمارستانها صورت گیرد و این وظیفه از دوش شهرداری خارج است تا زبالههای بیمارستانی را میکروبزدایی کند زیرا در اصل دستگاهی برای چنین اقدامی هم دراختیار ندارد اما با این حال وزارت بهداشت نیز اعلام کرده که این وزارتخانه کارشناس لازم برای نظارت بر همه بیمارستانها را در اختیار ندارد و در نهایت بیتفاوتی نسبت به این مساله یعنی انتقال آلودگی شهر.
این نماینده مردم در مجلس نهم، به مشکلات دیگر موجود در منطقه کهریزک اشاره کرد وگفت: شیرآبههای موجود در این مرکز سابقهای 40 ساله دارد که بر اساس مشاهدات انجام شده مشخص شد که مسئولان مرکز بازیافت، سیستمی را برای بازیافت و تصفیه این شیرابه طراحی کردهاند که بر اساس آن 4 تا 5 سال طول خواهد کشید تا این شیرآبهها از بین رود.
وی یادآور شد: از سویی دیگر برخی کارشناسان نیز عنوان کردند که این اقدام با یک سیستم درست به مدت یکسال قابل رفع است و سیستم طراحی شده مذکور به کندی عمل میکند؛ حال طی بررسیهای انجام شده قرار است راهکار دیگری برای هرچه سریعتر تصفیه این شیرآبهها در نظر گرفته شود.
طبیبزاده نوری به معضلات عدم تفکیک زباله در منطقه کهریزک پرداخت وافزود: این تفکیک از مبدا انجام نمیشود بر این اساس لامپها، باتریها و فلزات مضر از جمله سرب در این زباله ها باقی میماند که در این صورت اثرات منفی زیست محیطی را به دنبال دارد لذا لازم است طرح تفکیک زباله از مبدا در منازل انجام شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نهم، با بیان اینکه مجمع نمایندگان استان تهران از وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست درخواست کرد تا یک بازبینی در خصوص تفکیک زباله در این منطقه انجام دهد، گفت: اغلب با سوزاندن زباله منبع درآمد زیادی به کشور تزریق میشود و این فرصتی است که در بسیاری از کشورها صورت می گیرد که اگر ما نیز به آن اهمیت دهیم می توانیم با سوزاندن زبالهها به انرژی دست یابیم، اکنون نیز در این مرکز کارخانهای به این منظور از سوی بخش خصوصی درحال ساخت است که انتظار داریم با حمایت سرمایهگذاران در این بخش این هدف مهم عملیاتی گردد.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران درباره پیگیری مجمع نسبت به رفع این مشکلات، گفت: جلسات متعددی با مسئولان وزارت بهداشت، شهرداری، محیط زیست و استانداری و رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران برگزار شد و نامهای نیز به وزارت بهداشت ارسال شده تا نسبت به رفع معضلات مرتبط با بیمارستانها اقدامات سریع و عاجلی در نظر گرفته شود.
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