بزرگداشت شهدای حج خونین 66 در حسینیه هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بزرگداشت شهدای حج خونین سال 66 با عنوان «اسلام ناب، رسواگر اسلام آمریکایی» با حضور سعید قاسمی و نمایش مستند «قربانگاه زائران» و با حضور تعدادی از خانواده های شهدای این واقعه در حسینیه هنر برگزار می شود.



همایش «اسلام ناب، رسواگر اسلام آمریکایی» به مناسبت ایام سالگرد کشتار حجاج بیت الله الحرام در مراسم حج سال 66 توسط آل سعود، همراه با شانزدهمین نشست فیلمسازان جوان سینمای انقلاب با نمایش و بررسی مستند «قربانگاه زائران» ساخته مقداد رحیمی حاجی آبادی و بزرگداشت شهدای حج خونین سال 66 برگزار می شود.



هرساله ایام برگزاری مراسم حج، یادآور کشتار بی رحمانه تعداد زیادی از مسلمانان ایرانی و کشورهای مختلف به جرم برائت از مشرکان زمانه و بیزاری از شیطان بزرگ و اسرائیل غاصب است. کشتاری که به فرموده حضرت امام خمینی(ره) توطئه‏ای برای حفظ سیاست های استکبار و جلوگیری از نفوذ اسلام ناب محمدی (ص) است.

حضرت امام در پیام خود به مناسب این واقعه فرموده بودند: اگر هزاران مبلغ و روحانى را به اقطار عالم مى ‏فرستاديم تا مرز واقعى بين اسلام راستين و اسلام امريكايى و فرق بين حكومت عدل و حكومت سرسپردگان مدعى حمايت از اسلام را مشخص كنيم، به صورتى چنين زيبا نمى‏ توانستيم.



مستند«قربانگاه زائران» به تشریح این واقعه و جزئیاتی از هماهنگی های از قبل انجام شده توسط آل سعود برای این جنایت، از زبان شاهدین ماجرا می پردازد.



این همایش با حضور عموم مردم و جمعی از فیلمسازان جوان سینمای انقلاب اسلامی، اکران کنندگان و مخاطبان جشنواره مردمی فیلم عمار، فردا پنجشنبه 10 مهرماه، از ساعت 15:30 در محل حسینیه هنر به آدرس تهران، خیابان 16 آذر، رو به‌روی خیابان پورسینا، پلاک 60 برگزار می شود.

تعدادی از خانواده شهدای این واقعه نیز مهمانان ویژه این همایش هستند.