طلاق در جامعه بیداد می کند/ جدایی 30 درصد زوجها قبل از آغاز زندگی مشترک

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید عبدالهادی شاهرودی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح پایلوت استانی آموزش مهارتهای زندگی وصیانت ازخانواده درعلی آبادکتول، لازم است زوج های جوان در دو سال اول زندگی خود بیشتر سازگاری را در پیش بگیرند.

آیت الله شاهرودی به خانواده ها توصیه کرد: خانواده ها سعی کنند رفتار خود را با زوج های جوان انعطاف پذیرتر کنند تا زندگی آنها ریشه گیرد.

شعبانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گفت: متاسفانه بر اساس پرسشنامه ای که از زوج های جوان گرفته شد 30 درصد زوج های جوان قبل آغاز زندگی درمرحله نامزدی طلاق می گیرند و 50 درصد کسانی هم که ازدواج می کنند در دوسال اول زندگی ،زندگیشان منجر به طلاق می شود.

شعبانی گفت: ما از همه مدیران استانی می خواهیم که این مشکل را که مختص همه ماست برای رفع کمک کنیم تا بتوانیم جوانان را از این مهلکه نجات دهیم.

فتح الله نوری رئیس بنیاد صیانت ازخانواده گلستان هم گفت: متاسفانه خانواده ها امنیت روانی ندارند و لازم است برای استحکام این بنیان زندگی تلاش شود.

وی با اشاره به اجرای طرح آموزش مهارتهای زندگی در شهرستان علی آبادکتول، افزود: اجرای این طرح درعلی آبادکتول برای اولین بار بسیار اثرگذار خواهدبود و درصدد اجرای طرح درسطح استان هستیم تا بتوانیم آنرا کشوری کنیم.

دکترکمال غریبی رئیس شبکه بهداشت علی آبادکتول هم تاکیدکرد: این طرح که تاکنون بصورت پراکنده دراستان اجرامی شد،الان بااجرای طرح جدید قانونمند و منسجم شده است و امیدواریم که باکمک همه دستگاهها بتوانیم سایه شوم طلاق را در جامعه کاهش دهیم.

محموداسپانلو رئییس دادگستری و رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم علی آبادکتول گفت: بعلت افزایش میزان ناسازگاریهای خانوادگی و طلاق درجامعه به پیشنهاد اعضای شورا در استان، این طرح برای اولین بار بصورت منسجم و قانونمند در علی آبادکتول به اجرا درآمده است.

وی افزود: آموزش به زوجین جوان بهترین راه کاهش آسیبهای ناشی ازخانواده است و در این طرح بااستفاده از اساتید مجرب، مهارتهای زندگی در زمینه های دانستنی های مذهبی و دینی، حقوقی و قضایی، بهداشتی ،ایمنی و روانشناسی ازماه مهردرعلی آبادکتول درمرکزبهداشت این شهرستان به مزدوجین آموزش داده می شود.