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۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۱۴

صانعی:

خدمات دندانپزشکی با برنامه تحول سلامت در روستاها با حداقل هزینه ها ارائه می شود

خدمات دندانپزشکی با برنامه تحول سلامت در روستاها با حداقل هزینه ها ارائه می شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: بدنبال اجرای برنامه تحول سلامت در استان از اول شهریور ماه ، تمام خدمات دندانپزشکی در روستاها ، حاشیه شهرها و شهرهای زیر 20 تا 50 هزار نفر با حداقل هزینه ها ارائه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صانعی ظهر امروز در دومین همایش سراسری ایمپلنت‌های دندانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: یک دهم جمعیت جامعه داندانپزشکی کشور در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

وی بیان داشت: در حال حاضر ۳۰۰ یونیت دندانپزشکی در کل مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت روستایی، کلیه خدمات دندانپزشکی در روستاها، حاشیه شهرها و شهرهای زیر ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر نصب شده است.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان اظهار کرد: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ۴۰ سال سابقه تاکنون توانسته ۳ هزار دانش آموخته خبره و فرهیخته را برای ارایه خدمات به جامعه دندانپزشکی تقدیم کند.

90 عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این همایش اظهار داشت: برگزاری این همایش با همکاری و تلاش های سه گروه جراحی، پروتز و پریو دانشکده با مرکز تحقیقات ایمپلنت عنوان کرد.

عباسعلی خادمی رسالت مهم دانشکده دندانپزشکی را در کنار آموزش دانشجویان، بازآموزی و نوآموزی دندانپزشکان عنوان کرد و گفت: با همکاری انجمن های علمی بایستی موجب بهبود کیفیت علمی و ارایه خدمات بهتر به بیماران و سرمنشا کار تمامی دندانپزشکان شویم.

وی با اشاره به موفقیت های اخیر دانشکده دندانپزشکی گفت: امسال با جذب ۱۰ هیات علمی جدید، بالغ بر ۹۰ نفر هیات علمی داریم که نهایتا بار علمی و آموزشی دانشکده ارتقا می یابد.

کد مطلب 2381946

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