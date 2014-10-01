جهان در حال تاثیر پذیری از تفكرات انقلاب اسلامی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و ششمین نشست رؤسای مراكز استانی حوزه هنری به میزبانی البرز در روز دوم (8 مهر ماه) مهمان ویژه‌ای داشت و حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی كشور در جمع رؤسای مراكز استانی حوزه هنری به ایراد سخن پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خویش به برخی كاركردهای انقلاب اسلامی ایران و آثار و بركات آن در منطقه و جهان اشاره كرد و آن را حاصل فكر ناب انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: از كشورهای منطقه تا شاخ آفریقا مردم در حال تأثیر پذیری از تفكرات انقلاب اسلامی ایران و در حال تحولی عمیق و هدفمند هستند.

خاموشی در ادامه پس از برشمردن اعتبارات و شاخص‌های انقلاب اسلامی به نقش جریان ساز رهبری معظم انقلاب در جهان اشاره كرد و افزود: ایشان گاه یك تنه سیاست‌های كلی جهان را به نفع امت اسلامی و جریان انقلابی جهت می‌بخشند.

حجت الاسلام و المسلمین خاموشی در بخش دیگری از سخنان خویش به تشریح وظایف نخبگان و هنرمندان جامعه در راستای تعمیق اندیشه انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: خواص جامعه و هنرمندان باید در فرهنگ سازی و پیمودن راه انقلاب و تعمیق تفكرات آن نقش حیاتی خویش را شناخته و ایفا نمایند.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در همین زمینه و در توصیه به رؤسای مراكز استانی حوزه هنری توجه به فكر تازه و استفاده از ظرفیت‌های موجود را خواستار شد و گفت: حوزه هنری باید در پی نقاطی برود كه هنوز به آن پرداخته نشده و با هدف بالندگی هنر انقلاب به ترویج این فرهنگ ناب در میان توده‌های مختلف مردم بپردازد.

حجت الاسلام و المسلمین خاموشی در بخش پایانی سخنان خویش با تاكید بر استفاده از هنرمندان جوان و كارهای تازه از مدیران حاضر خواست به بهروری و توجه به كارهای دست اول و كم هزینه در بیت المال توجه بیشتری نشان دهند.

حوزه هنری همگام با فرمایشات مقام معظم رهبری گام برمی‌دارد

همچنین در این نشست محسن مؤمنی شریف نیز در سخنانی به تشریح آخرین فرمایشات مقام معظم رهبری در مجلس خبرگان پرداخت و گفت: باتوجه به نكات ریز و مهمی كه در فرمایشات مقام معظم رهبری به آن اشاره شده، می‌توان به آسیب‌شناسی در حوزه فرهنگ و هنر پرداخت.

وی افزود: بررسی و تحلیل سخان مقام معظم رهبری می‌تواند به پیشرفت هنرمندان و حل بسیاری از مشكلاتی كه در حوزه فرهنگ و هنر با آن مواجه هستیم كمك كند.

مؤمنی با اشاره به این كه حوزه هنری باید بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری عمل كند، گفت: اكنون در دوره ریاست دوم حوزه هنری به سر می‌بریم و مسائل مختلف را دوباره بر اساس سیاست‌ها و استراتژی های جدید بررسی می‌كنیم.

وی با اشاره به دیدگاه جدید برای هنر و هنرمندان خاطرنشان كرد: ما با معنای واقعی هنر فاصله داریم و باید برای رسیدن به معنای واقعی آن كه همانا راه شناخت خدا و هستی است، گام برداریم. متأسفانه نگاه به هنر كه امروز در جامعه حاكم است آن نگاه مد نظر حوزه هنری نیست.

رئیس حوزه هنری ادامه داد: اعتقاداتی در حوزه هنری وجود دارد كه باید با سمت و سوی این اعتقادات پیش رفت و افرادی كه با این عقاید همسو نیستند را كنار گذاشت.

وی با اشاره به آیه‌ای از سوره آل عمران درباره دور كردن غیر خودی‌ها از حوزه هنری گفت: با توجه به این آیه شریفه باید افراد غریبه و افرادی كه خودی نیستند را از خود دور كرد.

وی با تأكید بر سه اصل ایمان روشن بینانه، تحقیق و بررسی روشن بینانه و اخلاق كریمانه گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری باید باورهای دینی را به دور از خرافات و مسائلی كه به دین مربوط نیست در اجتماع عرضه كرد.

به گفته وی به طور كل باید فعالیت‌های حوزه هنری را همسو با فرمایشات مقام معظم رهبری و همسو با سند چشم انداز ۱۴۰۴ و اهداف عالیه نظام هم جهت كرد. هنرمندان و تولید كنندگان آثار هنری و فرهنگی باید در جهت رسیدن به اهداف نظام به تولید و عرضه بپردازند.

وی افزود: در ۱۰ سال گذشته نسبت به سند غفلت شده است. در كشورهای دیگر زمانی كه چشم انداز تعریف می‌شود، در جای جای آن مملكت در رسانه‌ها و سازمان ها به ویژه سازمان‌های فرهنگی مدام این امر را یادآوری می‌كنند.

وی در پایان گفت: اكنون در كشور ما حوزه هنری وظیفه یادآوری این مهم را به عهده گرفته است و درصدد است مسئولان را از غفلت دربیاورد و هنرمندان بهترین افرادی هستند كه می‌توانند به ترمیم چشم انداز كمك كنند.

تولیدات استانی باید در راستای سند چشم انداز ۱۴۰۴ انجام شود

در ادامه این نشست محمد حمزه زاده قائم مقام و معاون هنری حوزه هنری كشور با اشاره به برگزاری دومین جشنواره هنری گفت: در ۲ سال قبل جشنواره ایران۱۴۰۴ با هدف ارائه نسخه و بیانیه سند چشم انداز ۱۴۰۴ برگزار شد.

محمد حمزه‌زاده افزود: بیانیه چشم انداز ۱۴۰۴عبارت است از یك صفحه توصیفات فرهنگی، سیاسی، نظامی و اجتماعی درمورد وضعیت كشور در سال ۱۴۰۴ كه باید برای تبدیل شدن به باورهای مردم زمینه‌هایش را فراهم كرد.

وی ادامه داد: برای رسیدن به این چشم انداز، حوزه هنری باید اقدامات مؤثری فراهم كند و وارد عمل شود.

معاون هنری حوزه هنری كشور با اشاره به تأثیر هنرمندان در اجرای سند چشم انداز در آثار تولیدی فرهنگی و هنری گفت: تاریخ بیانگر این است كه هنرمندانی بودند كه چشم انداز اصلی جوامع را ترسیم می‌كردند و در دنیا نیز به این شكل است. بسیاری از دستاوردهایی كه اكنون شاهد آن هستیم، سال‌ها پیش در چارچوب ادبیات، انیمیشن، فیلم های سینمایی، شعر و موسیقی عرضه شده است.

وی حوزه هنری رابه عنوان یكی از نهادهای فرهنگی و هنری كشور، مأمور تبیین و ترویج سند چشم انداز خواند و گفت: یكی از اهداف برگزاری جشنواره ایران ۱۴۰۴ترقیب هنرمندان در این زمینه است.

حمزه‌زاده عنوان كرد: حوزه هنری قصد دارد این سند و محتوای آن را از كتابخانه‌ها و لا به لای اوراق اسناد رسمی كشور خارج كند و به عنوان ادبیات عمومی در بین مردم و جامعه عرضه كند.

وی در پایان گفت: آثار تولیدی هنرمندان در جشنواره ایران ۱۴۰۴ مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به آثار برتری كه در جهت ترویج سند چشم انداز ساخته شده است، جوایزی تعلق می‌گیرد.