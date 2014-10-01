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۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۲۷

کریمی فر:

700 روحانی با آموزش و پرورش لرستان همکاری دارند

700 روحانی با آموزش و پرورش لرستان همکاری دارند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان از همکاری 700روحانی با این اداره کل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر ظهر چهارشنبه در اولین جلسه هم اندیشی کمیته همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش لرستان اظهار داشت: در حال حاضر 700 روحانی با آموزش و پرورش استان لرستان همکاری دارند.
 
وی با اشاره به همکاری این تعداد روحانی در راستای برگزاری نماز جماعت در سطح مدارس لرستان عنوان کرد: به طور حتم با افزایش اعتبارات ما تعداد روحانی هایی که با این اداره کل همکاری دارند نیز افزایش خواهند یافت.
 
مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به احداث نمازخانه های مستقل از سوی این اداره کل در استان بیان داشت: در مجموع در حال حاضر 300 نماز خانه مستقل از سوی آموزش و پرورش لرستان در استان احداث شده است.
 
کریمی فر همچنین از توجه ویژه این اداره کل به مدارس قرآنی در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: همچنین ترغیب دانش آموزان به حضور در نمازهای جمعه یکی از سیاستهای اصلی این اداره محسوب می شود.
 
وی از حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در روزهای چهارشنبه هر هفته در یکی از مدارس شهر خرم آباد بیان داشت: تعامل و توسعه مشارکت آموزش و پرورش لرستان با ائمه جمعه و روحانیت از دیگر برنامه های این اداره کل است.
 
مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید بر تقویت باورهای دینی در سطح 300 هزار دانش آموز لرستانی عنوان کرد: همچنین زیباسازی، بهسازی و پاکسازی نمازخانه های مدارس لرستان نیز در دستور کار این اداره کل قرار دارد.
 
کد مطلب 2381986

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