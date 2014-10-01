700 روحانی با آموزش و پرورش لرستان همکاری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر ظهر چهارشنبه در اولین جلسه هم اندیشی کمیته همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش لرستان اظهار داشت: در حال حاضر 700 روحانی با آموزش و پرورش استان لرستان همکاری دارند.

وی با اشاره به همکاری این تعداد روحانی در راستای برگزاری نماز جماعت در سطح مدارس لرستان عنوان کرد: به طور حتم با افزایش اعتبارات ما تعداد روحانی هایی که با این اداره کل همکاری دارند نیز افزایش خواهند یافت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به احداث نمازخانه های مستقل از سوی این اداره کل در استان بیان داشت: در مجموع در حال حاضر 300 نماز خانه مستقل از سوی آموزش و پرورش لرستان در استان احداث شده است.

کریمی فر همچنین از توجه ویژه این اداره کل به مدارس قرآنی در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: همچنین ترغیب دانش آموزان به حضور در نمازهای جمعه یکی از سیاستهای اصلی این اداره محسوب می شود.

وی از حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در روزهای چهارشنبه هر هفته در یکی از مدارس شهر خرم آباد بیان داشت: تعامل و توسعه مشارکت آموزش و پرورش لرستان با ائمه جمعه و روحانیت از دیگر برنامه های این اداره کل است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید بر تقویت باورهای دینی در سطح 300 هزار دانش آموز لرستانی عنوان کرد: همچنین زیباسازی، بهسازی و پاکسازی نمازخانه های مدارس لرستان نیز در دستور کار این اداره کل قرار دارد.