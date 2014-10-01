به گزارش خبرنگارمهر، وجه‌الله خدمتگزار ظهرچهارشنبه در شورای اشتغال خراسان جنوبی اظهارکرد: باید با حفظ کرامت، حرمت و جایگاه افراد نیازمند به آنها خدمت کنیم.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: خراسان جنوبی با وجود همه محروميت ‌ها معدل كمک‌هاي مردمی بالایی در کشور دارد.

وی با بیان اینکه مردم خراسان جنوبی مردمی متدین، فرهیخته، حامی دولت و قانع هستند، افزود: آمار مشاركت های مردمی در استان در پای صندوق های رای و ديگر مراسمات كشوری بالا بوده است.

تراکم جمعیت در خراسان جنوبی خدمت رسانی را مشکل کرده است

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: كميته امداد امام خمينی(ره) با توجه به امكانات و ظرفيت هايی كه در اختيار دارد نقش بسيار مهمی در توسعه اشتغال و رفع مشكل بيكاری بر عهده دارد.

وی ادامه داد: اميد است بتوانیم با يک برنامه زمان بندی مدون از توانمندی هايی كه در اين نهاد مهم وجود دارد براي توسعه اقتصادی استان در بخش هايی مختلف استفاده کنیم.

خدمتگزار تصریح کرد: خراسان جنوبي استانی پهناور است و اين پراكندگی جمعيتی باعث بروز مشكلات فراوانی در امر خدمت رسانی شده است.

وی با اشاره به اینکه تاكنون اقدامات خوبي از سوی اداره كل كميته امداد امام خمينی(ره) در استان انجام شده است، افزود: هم اکنون بیش از 20درصد جمعيت استان خراسان جنوبی تحت پوشش كميته امداد بوده و از خدمات اين نهاد حمايتی بهره مند می شوند.

استاندار خراسان جنوبی اظهارکرد: اين محرومیت در خراسان جنوبی مسئوليت مسئولان را براي نگاه ويژه تر به اين استان بيشتر از گذشته سنگين مي كند.

آبرسانی به 450 روستای خراسان جنوبی با تانکر انجام می شود

وی با بیان اینکه سرانه كمک به نيازمندان در سطح كشور 18 هزار تومان است، گفت: اين میزان در خراسان جنوبی 23 هزار تومان است كه با توجه به پايين بودن سطح درآمد سرانه خانوارهاي شهری و روستايی در اين استان ،نشان دهنده عمق باورهای دينی و اعتقادی مردم خراسان جنوبی است.

خدمتگزار افزود:خراسان جنوبی در برخي زيرساخت های مهم از جمله حمل و نقل ريلی،هوايی و زمينی با مشكلاتي مواجه است كه اين موضوع امر سرمايه گذاری و حضور سرمايه گذاران را در استان بامشكل مواجه ساخته است.

وی بیان کرد: در شرايطي زير ساخت ها سرمایه گذاری برای استان ما فراهم نيست چگونه ميتوان براي جذب سرمايه گذار در استان تلاش كرد.

استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: متاسفانه سند توسعه براي همه استانها به يک شكل تعيين می شود و استانداران مناطق محروم چگونه می توانند به اهداف تعيين شده در حالي كه شرايط و امكانات برابري وجود نداردعمل كنند.

وی با اشاره به اینکه زمانيكه اين زيرساخت ها سرمایه گذاری در استان فراهم نباشد قيمت تمام شده محصولات براي سرمايه گذاران و توليدكنندگان زيادتر از حد معمول می شود ، ادامه داد: اين امر تمايل آنها را براي حضور و سرمايه گذاري در استان كم خواهد كرد.

خدمتگزار به خشکسالی های اخیر در خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: در حال حضر به دليل خشكسال ها چند سال اخير 450روستا در استان بوسيله تانكر آبرسانی می شود.

وی به سفر اخير دكتر نوبخت به استان اشاره کرد و افزود: در این سفر هشت ميليارد تومان اعتبار براي آبرسانی به روستاها جذب شده است.

نرخ بیکاری در خراسان جنوبی واقعی نیست

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: خراسان جنوبی 460 کیلومتر با کشور افغانستان مرز مشترک دارد که باتوجه به وضعيت فعلي خصوصا در روستاهاي مرزی بايد حداقل های معيشت براي مرزنشينان و روستاييان فراهم شود تا از مهاجرت آنها به شهرها و ايجاد حاشينه نشينی جلوگيري شود.

وی با بیان اینکه درجریان هستیم که بانک ها نيز دارای مشكلاتی در پرداخت تسهيلات هستند، افزود: به صورت جدی از آنها می خواهيم برای ارائه تسهيلات با نرخ سود پايين همكاری لازم و پيگيري لازم را انجام دهند.

خدمتگزار با بیان اینکه در استان ارتقای سطح آموزش و مهارت های فنی متقاضيان اشتغال توسط اداره کل فنی و حرفه ای دنبال می شود، عنوان کرد: دستگاه های متولی از جمله فنی و حرفه ای با همكاری كميته امداد می توانند در زمينه اشتغال تاثیر گذار باشند.

وی با بيان اينكه اعتقاد من اين است امروز در خراسان جنوبی نرخ بيكاری بسيار بيشتر از آماری است كه از سوی مركز آمار ارائه می شود، افزود: اين رقم بايد اصلاح شود تا ميزان بيكاری واقعی استان بررسی شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان یادآورشد: بايد حداقل امكانات برای مردم ما فراهم شود تا ازمهاجرت و ديگر آسيب ها جلوگیری شود.