جواد محقق : مديريت ضعيف در حوزه آثار ديني موجب دلزدگي مي شود

اين شاعر درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : مفاهيم بلندي كه فرا زماني هستند در هر دوره اي به نسبت نوع نگاه و توان شاعران و نويسندگان ، مورد توجه و تحليل قرار مي گيرد ، اما از آنجا كه هردوره اي براي خودش بياني دارد ، نمي توان گفت در يك دوره پرداختن به آن موضوع به حد كمال رسيده است ، چون اگرچنين باشد در دوره هاي ديگر نيازي به كارهاي دوباره نيست ، به همين دليل اين طور نگاه كردن به قضيه شايد درست نباشد و بايد ديد سهم شاعران و نويسندگان دوره معاصر به پرداختن به اين موضوع و مضمون چقدر است.
جواد محقق خاطرنشان ساخت : چه نهادهاي دولتي و چه غير دولتي ، اگر تصميم هاي نادرستي بگيرند و مديريت هاي ضعيفي را در خصوص آثار ديني اعمال كنند موجب " دلزدگي " مي شود و در اينجا تفاوتي در اينكه آن مجموعه ، مجموعه دولتي يا غير دولتي باشد ، وجود ندارد . اگر هم تصميمات درست و به جايي گرفته شود ، باز هم فرقي نمي كند كه اين مجموعه دولتي است يا غير دولتي .
اين شاعر كه خود نيز آثاري در حوزه ادبيات كودك و نوجوان خلق كرده است ، ياد آور شد: دركشورما NGO هايي كه ظواهر غيردولتي دارند ، وجود دارد و به طور غير مستقيم تغذيه شان از سوي نهادهاي دولتي صورت مي گيرد ، مانند هييت ها كه قديمي ترين NGO هاي ما هستند ، اگرچه ظاهرا با عنوان لاتين NGO مطرح و شناخته نمي شوند ، اما جدي ترين و قديمي ترين NGO ها در كشور ما مي باشند و تعدادشان نيز بسيارزياد است .
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مفاهيم بلندي كه فرا زماني هستند در هر دوره اي به نسبت نوع نگاه و توان شاعران و نويسندگان ، مورد توجه و تحليل قرار مي گيرد
جواد محقق همداني در پايان گفت وگو با مهر ، ياد آور شد : مشكلات نشر و انتشار كتابهاي ديني و معرفتي ، مشكلات ويژه و اختصاصي نيست ، يعني همان مشكلاتي كه در خصوص تمام كتابها درحوزه نشر و چاپ آثار وجود دارد ، براي اين گونه آثار نيز مطرح است .
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