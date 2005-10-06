جواد محقق : مديريت ضعيف در حوزه آثار ديني موجب دلزدگي مي شود









اين شاعر درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : مفاهيم بلندي كه فرا زماني هستند در هر دوره اي به نسبت نوع نگاه و توان شاعران و نويسندگان ، مورد توجه و تحليل قرار مي گيرد ، اما از آنجا كه هردوره اي براي خودش بياني دارد ، نمي توان گفت در يك دوره پرداختن به آن موضوع به حد كمال رسيده است ، چون اگرچنين باشد در دوره هاي ديگر نيازي به كارهاي دوباره نيست ، به همين دليل اين طور نگاه كردن به قضيه شايد درست نباشد و بايد ديد سهم شاعران و نويسندگان دوره معاصر به پرداختن به اين موضوع و مضمون چقدر است.



جواد محقق خاطرنشان ساخت : چه نهادهاي دولتي و چه غير دولتي ، اگر تصميم هاي نادرستي بگيرند و مديريت هاي ضعيفي را در خصوص آثار ديني اعمال كنند موجب " دلزدگي " مي شود و در اينجا تفاوتي در اينكه آن مجموعه ، مجموعه دولتي يا غير دولتي باشد ، وجود ندارد . اگر هم تصميمات درست و به جايي گرفته شود ، باز هم فرقي نمي كند كه اين مجموعه دولتي است يا غير دولتي .



اين شاعر كه خود نيز آثاري در حوزه ادبيات كودك و نوجوان خلق كرده است ، ياد آور شد: دركشورما NGO هايي كه ظواهر غيردولتي دارند ، وجود دارد و به طور غير مستقيم تغذيه شان از سوي نهادهاي دولتي صورت مي گيرد ، مانند هييت ها كه قديمي ترين NGO هاي ما هستند ، اگرچه ظاهرا با عنوان لاتين NGO مطرح و شناخته نمي شوند ، اما جدي ترين و قديمي ترين NGO ها در كشور ما مي باشند و تعدادشان نيز بسيارزياد است .

مفاهيم بلندي كه فرا زماني هستند در هر دوره اي به نسبت نوع نگاه و توان شاعران و نويسندگان ، مورد توجه و تحليل قرار مي گيرد

اين شاعر تصريح كرد : مراسم ديني و آييني كه به وفور در سالهاي ستمشاهي برگزارمي شد ، صندوق هاي قرض الحسنه براي كساني كه محتاجند و ... ، تمامي همان اينها توسط NGO ها بدون حمايت دولتهاي وقت و در زير سلطه و مخالفت آنها به وفور درهمه جاي كشور از دورترين روستاها تا بزرگترين شهرها شكل مي گرفت ، در نتيجه اگر درحال حاضر كه حكومت خود علاقه مند به فعاليت هاي ديني است ، برنامه ريزي هاي درستي توسط نهادهاي دولتي و با امكانات موجود در اختيارشان انجام گيرد ، بسيار مفيد خواهد بود ، اگر برنامه ريزيها نادرست و مديريت لازم وجود نداشته باشد ، طبيعي است كه چندان توفيق نخواهيم داشت ، درنتيجه دولتي يا غيردولتي بودن نهاد ، مهم نيست بلكه برنامه ريزي و مديريت مهم است .

جواد محقق همداني در پايان گفت وگو با مهر ، ياد آور شد : مشكلات نشر و انتشار كتابهاي ديني و معرفتي ، مشكلات ويژه و اختصاصي نيست ، يعني همان مشكلاتي كه در خصوص تمام كتابها درحوزه نشر و چاپ آثار وجود دارد ، براي اين گونه آثار نيز مطرح است .