19 سازمان مردم نهاد غيردولتي زیست محیطی در کردستان فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید ریاضی فر ظهر چهارشنبه در نشست انتخابات شبکه بندی سمن های زیست محیطی استان کردستان اظهار داشت: خوشبختانه سمن های موجود پراکندگی مناسبی در سطح استان دارند و انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب این آمار ارتقاء داده شود.

وی با اشاره به این مطلب که سازمان های زیست محیطی یکی از بازوان توانمند محیط زیست هستند، افزود: تعامل، تبادل ارتباط و برنامه ریزی می تواند در پیشبرد اهداف محیط زیست نقش بسزایی را ایفا کند.

مدیرکل محیط زیست استان کردستان بیان کرد: شبکه بندی سمن ها در راستای تجمیع آن ها، برون سپاری کارها و برنامه ریزی مدون و منسجم انجام می شود.

ریاضی فر یادآور شد: شبکه بندی سمن ها می تواند دست سازمان را در خصوص حمایت های مالی و معنوی از سازمان های مردم نهاد زیست محیطی باز تر کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه سازمان های مردم نهاد به دلیل ارتباط تناتنگ با مردم و مسئولان توانسته اند گام های اساسی را در راستای حراست از محیط زیست بردارند و این نشان از پتانسیل بالایی مردمی است.

مدیرکل محیط زیست استان کردستان گفت: در حال حاضر کردستان هفتمین استانی است که در آن انتخابات شبکه بندی سمن ها انجام می شود و انتظار می رود با این اقدام در حوزه سازمان های مردم نهاد زیست محیطی شاهد تحول چشم گیری باشیم.

ریاضی فر اظهار داشت: با توجه به تاکید دولت بر توجه بیش از بیش به سمن ها این امتخابات کاملا مستقل و بدونه دخالت بخش دولتی و از بین نمایندگان تشکل ها و در فضایی کاملا آزاد انجام می شود.

وی افزود: اساس شکل گیری انجمن های مردم نهاد بهبود وضعیت محیط زیست کشور است و انتظار می رود با این اقدام اهداف سازمانی محقق شود.

مدیرکل محیط زیست استان کردستان بیان کرد: متاسفانه در گذشته سمن های زیست محیطی فعالیت های پراکنده ای را در سطح کشور انجام داده اند و اجرای شبکه بندی سمن ها به حل مشکلات و برقراری تعامل و ارتباط موثر میان آنها کمک می کند.

ریاضی فر یادآور شد: با شکل گیری این شبکه، مشکلات زیست محیطی در قالب یک مجمع صنفی مشترک به صورت منسجم و قانونی پیگیری می شود.