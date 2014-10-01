موازی کاری مهمترین مشکل نهادهای فرهنگی/ مردم می توانند در اشاعه فرهنگ بهترین نقش را ایفا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری، بعد از ظهر چهارشنبه در ششمین نشست ستاد شئون فرهنگی مناسبت های مذهبی شهرستان شاهرود که با محوریت برنامه های عید غدیر و عرفه، در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان برگزار شد با اشاره به عدم یکپارچگی در کارهای فرهنگی تصریح کرد: وجود مراکز متعدد فرهنگی و عدم یکپارچگی در مدیریت آنها حوزه فرهنگ را دچار مشکل کرده است.

وی ادامه داد: تشکل های دینی و هیئات مذهبی نیازمند توجه جدی به مقوله برنامه ریزی و ساماندهی هستند تا دستگاه های مختلف فعال در حوزه شهری مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهرداری، سازمان تبلیغات و ... بتوانند از ظرفیت آنها در امر اشاعه فرهنگ بهترین استفاده را کنند.

موثرترین قشر در زمینه فرهنگ هر اجتماع مردم آن جامعه هستند

رئیس ستاد شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی استان سمنان، اشاعه فرهنگ را به صورت دستوری امکان پذیر ندانست و گفت: مردم جامعه ما سیاست های نظام را پذیرفته اند و به واسطه این مهم، می توانند بهترین نقش را در اشاعه فرهنگ مذهبی و اهداف نظام ایفا کنند.

شکری با اشاره به این که موثرترین قشر در زمینه فرهنگ هر اجتماع مردم آن جامعه هستند، اظهار داشت: فعالیت های مردمی تحت عنوان سازمان های مردم نهاد نباید دولتی شوند زیرا اثرگذاری خود را از دست می دهند.

وی افزود: نهاد سازی و ساختار سازی در امور فرهنگی و مذهبی باید به صورت متمرکز انجام شود تا زیر مجموعه های فعال در این حوزه نیز حمایت و هدایت شوند.

سازمان های فرهنگی در مقابل جنگ نرم هم پوشانی داشته باشند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: تنها چهار درصد بودجه دولت به فرهنگ اختصاص می یابد که بین همه دستگاه های فرهنگی سراسر کشور توزیع می شود و این رقم بسیار ناچیز است.

شکری، دید مثبت دولت تدبیر و امید در مورد بودجه مناسب فرهنگی را خواستار شد و گفت: در مقابل جنگ نرم باید ارگانها و سازمان های فرهنگی هم پوشانی داشته باشند و یک نقطه متمرکز را تحت عنوان هدف در مقابله با دشمن در نظر بگیرند.

غدیر، موجب انسجام و وحدت رویه می شود

معاون فرهنگی، آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت درک پیام عظیم غدیر، گفت: پرداختن به فضائل امیرالمومنان(ع) و اهتمام برای انجام برنامه ها با محوریت غدیر، موجب انسجام و وحدت رویه می شود.

حجت الاسلام ولی الله مصائبی با تاکید بر اهتمام به حفظ وحدت رویه در برگزاری مناسبت های مذهبی، تصریح کرد: ما اعتقاد داریم مراسم و آئین مذهبی باید توسط مردم و تشکل های مردمی برگزار شود اما باید در این بین انسجام و گام برداشتن مطابق با یک نقشه راه جامع و واحد حفظ شود.

وی شناساندن بیش از پیش فضائل امیرالمومنان(ع) را به فرزندان و جوانان خواستار شد و اظهار داشت: ذکر مناقب حضرت علی(ع) در بین جوانان ما مغفور مانده است و باید در راه شناساندن فضائل حیدر کرار به نسل جوان به طور جدی اقدام کرد.

خطبه خوانی غدیر به مدت پنج شب در مساجد شهرستان شاهرود

معاون فرهنگی، آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان، همچنین در تشریح مصوبات ششمین جلسه شئون فرهنگی در سال جاری، گفت: یکی از مصوبات این جلسه برگزاری مراسم ادعیه خوانی همزمان با سراسر کشور در مناطق مختلف شهر، است.

مصائبی، با بیان این مطلب که مراسم پرفیض دعا همه روزه راس ساعت 14:30 برگزار می شود، تصریح کرد: گلزار شهدای شاهرود با سخنرانی آیت الله احدی و مداحی، مزار مطهر شهدای گمنام، تکیه مدرسه قلعه، مسجدالنبی و مسجد رسول اکرم(ص) از جمله اماکنی هستند که همه روزه مراسم دعا خوانی با حضور عاشقان به اهل بیت(ع) در آنها برگزار می شود.

وی در خاتمه افزود: تبیین و خطبه خوانی غدیر توسط مبلغان به مدت پنج شب در مساجد شهرستان شاهرود، خطبه خوانی غدیر در مسجد سجادیه، برگزاری مسابقه مذهبی در فضای مجازی و آذین بندی معابر شهری توسط شهرداری شاهرود از جمله دیگر مصوبات ششمین جلسه شئون فرهنگی و مناسبت های مذهبی شهرستان شاهرود بود.