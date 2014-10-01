مانور مقابله با بیماری لمپی اسکین در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مانور مقابله با بیماری لمپی اسکین در چهارمحال و بختیاری با حضور دامپزشکان و کارشناسان بیماری های دامی برگزار شد.

رئیس دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری ظهر چهار شنبه در حاشیه این مانور گفت: این مانور به منظور آمادگی مجموعه دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری برای مقابله با بیماری‌های دامی اجرایی و محقق می‌شود.

عبد المحمد نجاتی ادامه داد: بیماری لمپی اسکین یک بیماری ویروسی مشترک بین انسان و دام است که این مانور برای آمادگی بیشتر در زمان دیده شدن این بیماری انجام شد.

مانور در 14 مرحله برگزار می شود

وی تاکید کرد: در استان دو کانون تشکیل شده بود که با تدابیر اندیشیده شده به موقع بیماری کنترل شد.

نجاتی اظهار داشت: این بیماری باعث ایجاد ضرر و زیان اقتصادی از طریق کاهش تولید، ضایعات پوستی و حتی تلفات در جمعیت گاو و گوساله می‌شود.

رئیس دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این مانور با 14 مرحله توسط کمیته ها برگزار می شود، ادامه داد: یماری لمپی اسکین علاوه بر تماس گاوهای آلوده با یکدیگر و تماس با محصولات خام دامی آلوده از طریق گزش حشرات و انتقال مکانیکی نیز منتقل می‌شود.