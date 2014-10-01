همایش نخبگان و مدیران قرآنی در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد شاكر نژاد بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری طرح ملی تلاوت قرآن، گفت: طرح ملی تلاوت قرآن از سال 1389 برنامه ریزی و اجرا شد ابتدا قرار بود این طرح فقط در استان خراسان رضوی و شهر مشهد برگزار شود که با تمایل معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد دولت دهم، مقرر شد طرح به صورت كشوری برگزار شود.

مدیر طرح ملی تلاوت قرآن افزود: این طرح در 10 استان انجام شد و حدود 120 نفر از منتخبان آن در همایش مدیران و نخبگان كشوری در شام شهادت امام باقر (ع) و در مشهد حضور خواهند داشت.

شاکرنژاد گفت: امیدواریم كه بتوانیم افراد منتخب در این طرح ملی را به مسابقات بین المللی قرآن كریم اعزام كنیم.

وی عنوان کرد: با توجه به اینكه این طرح یك طرح ملی است اما نگاه ملی به آن نشده و آنچنان كه باید اطلاع رسانی و تبلیغات لازم برای آن صورت نپذیرفت.

شاكرنژاد ادامه داد: البته وزارت ارشاد كمك های خوبی به ما داشته اند اما برای قرآن هر اندازه كار شود باز كم است زیرا ما در این حوزه استعدادهای خوبی را می بینیم و نه تنها وزارت ارشاد بلكه باید تمام وزارت خانه هایی كه با قران ارتباط دارند ، حامی این طرح باشند.

وی با اشاره به برگزاری مجدد طرح ملی تلاوت قرآن افزود: این طرح در 4 دوره 16 ماهه برگزار و افراد زیر 16 سال شامل این طرح می شوند.

ایران در زمینه فعالیت های قرآنی یك پدیده است

مدیر طرح ملی تلاوت قرآن عنوان داشت: علت اینكه رهبری به تربیت 10 میلیون حافظ قرآن اشاره دارند این است كه این زمینه و استعداد را در كشور و در بین نوجوانان و جوانان ما می بینند و همچنین كشور هایی كه در زمینه فعالیت های قرآنی حضور دارند اذعان دارند كه ایران در بین این كشور ها از لحاظ فعالیت های قرآنی یك پدیده است.

وی اظهار کرد: قاریان خراسان رضوی در بین سایر استان های كشور، برتر هستند و در این استان، قرآن همیشه به بركت وجود امام رضا (ع) به صورت ویژ‍ه توجه می شود و قاریان خوبی در این استان رشد و پرورش یافتند.

شاكرنژاد با اشاره به ایام حج، گفت: در این ایام، كاروان های قرانی نور، به مسجد الحرام و بین الحرمین می روند و در آنجا تلاوت قرآن را دارند، همچنین در شب های جمعه دعای كمیل در مدینه، قاریان قبل از قرائت دعا تلاوتی از آیات قرآن را قبل از برنامه اجرا می كنند.