كتاب " افراسياب در اسطوره و حماسه " منتشر شد







به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، « افراسياب در اسطوره و حماسه » با عنوان فرعي " زخم عميق رستم " ، به قلم محمد رضا محمود زاده در 168 صفحه ، شمارگان 700 نسخه و بهاي 2000 تومان به تازگي توسط نشر كاروان به چاپ رسيده است .



محمد رضا محمود زاده مولف اين اثر در كتاب خود پس از تعريفي كه از اسطوره به دست مي دهد به اين بحث مي پردازد كه افراسياب يكي از شوم ترين و پيچيده ترين شخصيت ها در حماسه ملي ايران است . اما گاه مي بينيم به عنوان ناجي ايران هم ظاهر مي شود ، دختر خود را به همسري سياوش شاهزاده محبوب ايراني مي دهد ، اما مدتي بعد او را محكوم مي كند .



به گزارش مهر ، در آمدي بر اسطوره ، تعريف اسطوره ، باور و تقدس اسطوره و افسانه ، اسطوره و نماد ، افراسياب در اوستا ، افراسياب در متون پهلوي ، افراسياب در حماسه ، زخم عميق رستم و گئومات مغ يا برديا ، عناوين برخي از فصول اين كتاب است .

" افراسياب " ، چهره اي است كه در اسطوره شناسي و حماسه شناسي ايران ، كمتر به او پرداخته اند و نويسنده كتاب « افراسياب دراسطوره و حماسه » ، در اين اثر كوتاه ، اين چهره را محور مطالعات خود قرار داده است .