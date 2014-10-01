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۹ مهر ۱۳۹۳، ۲۰:۲۴

جشنواره ملی برداشت برنج "عنبربو" در استان ایلام برگزار شد

جشنواره ملی برداشت برنج "عنبربو" در استان ایلام برگزار شد

ایلام - خبرگزاری مهر: با حضور مسئولان کشوری و استانی، جشنواره ملی برداشت برنج "عنبرب" در استان ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره برداشت محلی برنج عنبربو عصر چهارشنبه واقع در روستای سرابکلان واقع در شهرستان سیروان در استان ایلام با حضور نمانیده میراث فرهنگی کشور و مسئولان ارشد استان ایلام برگزار شد.

جشنواره برداشت برنج عنبربو برای نخستین بار در سال جاری در استان ایلام و روستای تاریخی سرابکلان برگزار شده است.

 برنج محلی عنبربو یکی از مزیتهای کشاورزی استان ایلام است که طی مراسمی خاص جشن برداشت و شکرگذاری این محصول برگزار می شود و برداشت برنج در این شهرستان آغاز می شود.

شهرستان سیروان قطب نخست تولید برج عنبربو در استان ایلام و غرب کشور است و این برنج محلی به شیوه های مختلف پخت می شود که در حال حاضر در سراسر کشور معروف شده است.

این مراسم به همت سازمان میراث فرهنگی کشور و مسئولان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری ایلام، فرمانداری سیروان و..برگزار شده است.

روستای تاریخی سرابکلان محل اصلی  برنج عنبربو است که قدمات بالای تاریخ و طبیعت زیبا باعث شده هر ساله عده ای زیادی از گردشگری به این منطقه سفر کنند.

جشنوراه برداشت برنج عنبربو در تقویم مراسمات میراث فرهنگی کشور به تازگی ثبت شده و در این مراسم نماینده ویژه میراث فرهنگی کشور نیز حضور داشته است.

کد مطلب 2382118

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