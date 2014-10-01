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۹ مهر ۱۳۹۳، ۲۰:۱۷

جشنواره برداشت برنج عنبربو برای شکرگذاری از خداوند است

جشنواره برداشت برنج عنبربو برای شکرگذاری از خداوند است

ایلام - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان سیروان گفت: جشنواره برداشت برنج عنبربو برای شکرگذاری از خداوند است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی موسوی عصر چهارشنبه در مراسم جشنواره ملی برداشت برنج عنبربو در روستای سرابکلان سیروان اظهار داشت: شهرستان سیروان دارای استعدادهای خوبی در بخش کشاورزی است که باید توجه ویژه شود.

وی بیان داشت: دو ظرفیت مهم کشاورزی در شهرستان سیروان شامل عرب روبار و منطقه سرایکلان است که در بخش باغداری و کشت برنج دارای ظرفیتهای بزرگی هستند که نیازمند توجه برای فعالیتهای کشاورزی هستند.

وی بیان داشت: این جشنواره حرکتی مناسب در جهت شکرگذاری از نعمتهای خداوند است و این حرکت می تواند سرچشمه خیر و برکت برای استان و شهرستان سیروان باشد.

این مسئول تصریح کرد: به کشاورزان عزیز توصیه می کنم حالا که در حال برداشت برنج هستند زکات را فراموش نکنند چراکه زکات مایه خیر و برکت برای کشاورزی است.

وی افزود: بازهم از مسئولان استانی می خواهیم نسبت به کشاورزی شهرستان و دیگر مشکلات حوزه توسعه ای شهرستان سیروان توجه ویژه داشته باشند تا مردم برای ادامه زندگی امیدوار باشند.

وی عنوان کرد: این منطقه سرشار از نعمتهای خدادادی است و این گونه جشنوراه ها برای معرفی شهرستان و برنج این منطقه نیز کمک شایانی خواهد بود.

کد مطلب 2382123

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