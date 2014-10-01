به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان قدیم و جدید شهرستان لامرد اظهار داشت : حیات معنوی، برتری انسان بر دیگر موجودات هستی می باشد که خداوند برای حیات معنوی هزینه های بسیاری کرده و کتب الهی ، پیامبران همه و همه آمدند تا حیات معنوی انسان تکامل یابد.

وی افزود: صلح و سازش زیرساخت امنیت جامعه است و قضات باید در راستای ارتقای امنیت به فکر صلح و سازش باشند همچنین مسولین دادگستری در تحقق این مهم می توانند از بزرگان ومعتمدین تجربه کسب کنند و با جرایم سازمان یافته و خشن که مختل امنیت در جامع هستند باید برخورد قاطع شود.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری امسال را سال مدیریت جهادی نامگذاری کردند اگر ما مسولان یک ذره تلاش و عزم ملی از خود نشان دهیم و با مدیریت جهادی که مد نظر مقام معظم رهبری است انجام دهیم ایران گلستان می شود.

وی در خصوص اوضاع قضایی در منطقه گفت: جایگاه لامرد از لحاظ استانی جایگاه شایسته و مناسبی نیست در سال گذشته 33 فقره قتل عمد و در شش ماه امسال 12 فقره قتل عمد با درایت ومدیریت این موارد به صلح و سازش خاتمه یافت و مسولین باید تلاش کنند که روند صلح و سازش در جامعه افزایش یابد.

وی خاطر نشان کرد: به قضات توصیه می کنم که تعامل نزدیک وهماهنگی بین اعضای شورای تامین، تسریع در پیگیری پرونده های ارباب رجوع ، حفظ احترام پیشگیری از وقوع جرم سرلوحه کار خود قرار دهند.

در این مراسم رضا رحیمیان به عنوان جدید دادستان لامرد معرفی و از خدمات و تلاش های حسین لطفی تقدیر و تشکر شد هم چنین حسین لطفی به عنوان رئیس دادگستری خنج منصوب شد.