صنعت گردشگری ایران نیازمند تحول و دگرگونی است/بيكاري و اشتغال مهمترين دغدغه در استان گيلان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عاشوری شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی راهکارها و موانع توسعه صنعت گردشگری در استان افزود: گردشگري نقش اساسي در اقتصاد کشورها ايفا مي کند.

وی همچنین اظهارداشت: شناسايي عميق و دقيق ابعاد مختلف گردشگري به عنوان رمز توسعه بازار این حوزه محسوب مي شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: صنعت گردشگري طي دهه اخير با نرخ رشد شتابان گسترش يافته و منبع در آمدي قابل ملاحظه اي براي بسياري از کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته بوده است.

وی افزود: متاسفانه تاکنون شرایط لازم و کافی برای ایجاد فضای گردشگری در کشور و حتی گیلان مهیا نشده است.

عاشوری در ادامه "برداشت های سلیقه ای " و " ضعف مدیریتی " را از موانع جدی توسعه صنعت گردشگری در کشور دانست و اظهارداشت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید رویکرد جدیدی در این حوزه داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: جذب، تکریم و ارتقای ماندگاری گردشگری در استان نیازمند فعالیت های جدی فرهنگی است.

وی افزود: توسعه گردشگری روستایی امروزه به عنوان راهکاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی محسوب می‌ شود اما همواره با موانعی روبرو است.

عاشوری اذعان داشت: تبلیغات و اطلاع رسانی در زمینه جاذبه‌ های گردشگری نواحی روستایی که از قابلیت‌ های بالای گردشگری برخوردار هستند می‌تواند در زمینه توسعه گردشگری موثر باشد.

وی در ادامه به نقش صنایع دستی در توسعه اقتصادی گیلان اشاره کرد و بیان داشت: صنایع‌ دستي با ویژگی هايی همچون کاربر بودن و ارزش افزوده بسیار بالا، تامین مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی، نياز به سرمايه اندك، برخورداري از ابزار كار ساده و بازار ساده فروش محصولات موجب افزايش تولید ناخالص ملی، افزايش درآمد سرانه، توسعه صادرات، كسب درآمد ارزي، تامین تعادل اجتماعی، تامین اشتغال و تعادل بخشی بازار کار و جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها، ايجاد درآمد مكمل براي خانوار، توسعه توریسم و مبادلات فرهنگی و افزايش سطح مشارکت اقتصادي زنان مي‌ شود.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بيكاري و اشتغال مهمترين دغدغه در استان گيلان است، یادآورشد: جذب نیروی کار از سوی بخش صنایع‌ دستی علاوه بر تعادل بخشیدن به سایر بخش ها، تاثیر قابل توجهی بر اشتغالزایی غيرمستقيم دارد.

وی اذعان داشت: نظر به توان بالاي گيلان در زمينه صنایع‌ دستی توجه به اين بخش و رفع موانع و مشكلات موجود مي‌ تواند باعث رشد و شكوفایی اقتصادي پايدار در استان شود.