به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش صبح پنجشنبه در بازدید از پروژه مشارکتی عمران شهری شهرداری اردبیل در مناطق کمتر توسعه یافته افزود: اجرای اینگونه طرحها از جمله احداث برج‌های دوقلوی "روناک" در این منطقه موجب متحول شدن بافت اجتماعی منطقه می‌شود.

وی با بیان اینکه باید مفاهیم مرکز شهر و حاشیه شهر در اردبیل کمرنگ و از بین برود، ادامه داد: این نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری در مناطق حاشیه‌ای به عنوان مناطق کم برخوردار است و باید در این خصوص سرمایه گذاران بخش خصوصی را وارد کار کرد.

استاندار اردبیل احداث پروژه روناک در منطقه محروم اردیبل را قابل توجه خواند و متذکر شد: اجرای موفق این طرح می‌تواند سایر سرمایه‌گذاران را به حضور و اجرای پروژه‌های عمرانی و شهری ترغیب کند.

وی خواستار تعامل و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در تامین زیرساختهای اینگونه پروژه‌ها شد و ادامه داد: باید تامین زیرساخت های مورد نیاز از جمله آب، برق و گاز برای این پروژه تسریع شود.

خدابخش با بیان اینکه شتاب کار در این پروژه قابل توجه است، افزود: به گفته مشاور پروژه برج‌های دوقلوی روناک، این پروژه یک سال زودتر از مهلت مقرر به بهره برداری می‌رسد که این سرعت عمل امیدوار کننده است.

سهم 20 درصدی شهرداری اردبیل از روناک

شهردار اردبیل هم در این بازدید با اشاره به سهم شهرداری از مشارکت در پروژه برج‌های دوقلوی روناک گفت: طبق قرارداد منعقده سهم شهرداری در این پروژه 20 درصد و سهم شرکت روناک آشیان آذر 80 درصد است.

صدیف بدری با بیان اینکه 11 آذر ماه سال 92 قرار داد این پروژه منعقد شده است، ادامه داد: طبق قرارداد پروژه برج‌های دوقلوی روناک 48 ماهه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با تاکید بر اینکه شش ماه برای طراحی نقشه و شش ماه هم خاکبرداری انجام شده است، افزود: ظرف 36 ماه عملیات عمرانی و اجرایی این پروژه باید به اتمام برسد.

وی پیشرفت 10 درصدی پروژه را نشانه ای از تلاش شرکت سرمایه گذاری دانست و افزود: این پیشرفت در مدت هشت ماه انجام شده است.

سرمایه گذاری 500 میلیاردی در برج های دوقلو

مشاور پروژه برج های دوقلوی روناک گفت: تلاش می شود این پروژه یک سال زودتر از زمان پیش بینی شده تکمیل و به بهره برداری برسد.

جابر تالاری تصریح کرد: طبق قرارداد باید این پروژه در 48 ماه به اتمام می رسد اما با شتابی که به همت شرکت سرمایه گذاری به پروژه داده شده، این پروژه به جای در سال 96 به اتمام برسد در سال 95 به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه 2 برج مسکونی در این پروژه پیش بینی شده است، تصریح کرد: 43 هزار و 200 متر مربع قسمت مسکونی و 13 هزار و 500 متر مربع قسمت تجاری – خدماتی خواهد بود.

تالاری با بیان اینکه 50 میلیارد تومان در پروژه برج های دوقلوی روناک سرمایه گذاری شده است، افزود: مباحث کامل استانداردهای 22 گانه در این پروژه رعایت شده است.

پرداخت تسهیلات بانکی تسهیل شود

مدیر پروژه برج‌های دوقلوی روناک نیز در این بازدید از آمادگی خود برای ارائه گزارش مستمر پیشرفت کار به استانداری اردبیل خبر داد.

یعقوب نعمت‌اللهی افزود: دو خواسته از استاندار داریم که یکی از این دو خواسته تسهیل در روند پرداخت تسهیلات بانکی بوده و دیگری اینکه دفتر استاندار هر 45 روز یا هر دو ماه یک بار وقت بدهد تا روند عملیات اجرایی پروژه را به استاندار گزارش دهیم.

وی با بیان اینکه با ادارات آب، برق و گاز نامه‌نگاری شده است، افزود: در این نامه ها خواستار پیش بینی لازم برای زیرساخت های برج های دوقلوی روناک شده ایم.