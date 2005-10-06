سوريه شبكه هاي موساد را در لبنان متلاشي كرد

.به گزارش خبرگزاري "مهر" اين مسئول بلندپايه سوريه كه نامي ازوي ذكر نشده است ، فرمانبرادري سازمان امنيت لبنان از سازمان امنيت سوريه را رد كرد وگفت : هرگز سازمان امنيت لبنان از تشكيلات امنيتي سوريه پيروي نمي كند زيرا روابط ما برادرانه است .

وي اين سوال را مطرح كرد: كساني كه هم اكنون با دفتر تحقيقات فدرال آمريكا " اف بي آي" و سايرسازمانهاي جهاني همكاري مي كنند چه توجيهي براي ادعاهاي خود درمورد سوريه دارند.

اوخاطرنشان كرد: اگربرخي توقيف وانحلال شبكه هاي سازمان جاسوسي اسرائيل (موساد) درلبنان را كه بزرگترين مانع بر سر راه تشكيل سازمان امنيت لبنان نمي دانند بسيار دهشتناك و تعجب آور است.

اين مسئول سوري اين مطالب را در پاسخ به اظهارات اخيرسعد الدين حريري رئيس فراكسيون مستقل وفرزند رفيق حريري نخست وزيرسابق لبنان عنوان كرد.

حريري روز گذشته درگفتگويي با روزنامه الحيات با بيان اينكه نيروهاي سوريه به لبنان اجازه ندادند سازمان امنيت را شكل دهند، گفت : علاوه بر آن سازمان امنيت لبنان ازسازمان امنيت سوريه فرمان مي برد، ارتش سوريه درحالي از لبنان خارج شدند كه اجازه شكل گرفتن سازمان امنيت كامل به لبنانيها ندادند.

اين مسئول بلند پايه سوري در پاسخ به اين اظهارات گفت : در سال 1967ميلادي هنگامي كه ارتش سوريه وارد لبنان شد جنگ طايفه اي به آخرين مرحله پيشرفت نزاع مذهبي، خياباني و كوچه اي خود رسيده بود واين ارتش به همراه عناصرسازمان امنيت توانست به جنگ و خون ريزي پايان دهد.

وي درمورد نقش سازمان امنيت واطلاعات ارتش سوريه كه در سال 2002 ميلادي سرتيپ رستم غزالي رياست آن را برعهده گرفت و بعد سرلشگر غازي كنعاني جانشين وي شد ابراز داشت : به هنگام جنگ داخلي لبنان، نيروهاي ارتش و ساير دستگاهها مانند موسسات و وزارتخانه هاي دولت براساس شيوه طائفه اي و مذاهبي و شبه نظاميان براساس مناطق جغرافيايي تقسيم شدند.

اما سوريه بواسطه ارتش وعناصر سازمان امنيت خود توانست ارتش لبنان را متحد و يكپارچه نمايد و به فرماندهان لبناني در اجراي طرح يكپارچه سازي ارتش پراكنده كمك كند تا اينكه ارتش لبنان با درنظر گرفتن جايگاهش به يك سازمان مادربراي سازمان امنيت اين كشور تبديل شد كه به همراه ساير سازمانها توانست سيطره كامل خود را برخاك لبنان گسترش دهد .

اين مسئول بلند پايه سوريه ادامه داد: آمادگي هايي كه درارتش وسازمان امنيت لبنان ايجاد شد باعث گرديد ارتش سوريه به تدريج حضور خود را لبنان كمرنگ كند.

وي افزود: بسياري از كساني كه امروز ادعا مي كنند كه ارتش و سازمان امنيت درلبنان ندارند تا ديروزفريادها و شعارهاي درخواست خرو ج نيروهاي سوري از لبنان را تحت شعار آمادگي ارتش ملي لبنان و شاخه هايش درسازمان امنيت سرمي دادند و دم ازتوانايي اين نيروها براي گسترش سيطره برسراسر خاك لبنان و حتي تا مرزهاي فلسطين اشغالي مي زدند.

وي روابط بين سازمان امنيت لبنان و سازمان امنيت سوريه را روابط برادرانه و دربرخي مواضع ملي خواند و گفت : اگر برخي درهمكاري بين سازمان امنيت سوريه و لبنان فرمانبرداري را مي بينند پس چگونه امروزبا دفترتحقيقات فدرال آمريكا " اف بي اي " وساير سازمانهاي جهاني همكاري مي كنند.

اين مسئول سوريه خاطر نشان كرد " اگر برخي توقيف و انحلال شبكه هاي جاسوسي اسرائيل (موساد) را درلبنان مانع اصلي برسرراه تشكيل ارتش لبنان نمي دانند بسيار شگفت انگيز وتعجب آور است.