وقوع انفجاري درمقابل وزارت نفت عراق / كشف دو قصر متعلق به صدام درفرانسه

شبكه تلويزيوني الجزيره قطر گزارش داد ، درپي انفجار خوروي بمبگذاري شده درنزديكي وزارت نفت بغداد ده تن كشته و 8 تن ديگر زخمي شدند.

پليس عراق نيز امروز ازكشته شدن 8 عراقي ازجمله يك سرهنگ عراقي به همراه دختر 6 ساله اش در پي وقوع حملات مختلف درشهرهاي بغداد ، كركوك ، موصل خبرداد.

درحمله افراد مسلح ناشناس به خودوري يك سرهنگ عراقي دركركوك ، وي به همراه دخترش كشته شد.

وزارت كشورعراق اعلام كرد در بغداد نيز، طي وقوع حملات مختلف 4 عراقي كشته شدند.

درموصل نيزرئيس يكي اززندان هاي اين شهر به دنبال حمله مسلحانه افراد مسلح به خودروي حامل وي به همراه راننده اش كشته شد.

اين درحالي است كه بدنبال انفجار يك خوروي بمبگذاري شده در خيابان النضال دربخش شرقي بغداد سه شهروند عراقي زخمي شدند.

ارتش آمريكا دربيانيه اي اعلام كرد اززمان آغازعمليات "مشت آهنين" درغرب عراق دستكم 42 فرد مسلح كشته شدند.دراين بيانيه برادامه اين حملات تاكيد شد.

روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن نيزدرشماره امروزخود به نقل از وزيرحقوق بشر استان كردستان عراق نوشت تيم هاي جستجويي از اين استان يك گورستان دسته جمعي با دهها جسد از كردهايي را كه رژيم سابق اين كشورآن ها را اعدام كرده بود ، كشف كرد.

اين روزنامه همچنين درخبرديگري نوشت منابع عراقي مستقردرپاريس اخبارمنتشره درمطبوعات را مبني بر اينكه صدام ديكتاتور سابق عراق دركشور فرانسه دو قصر داشت ، تاييد كردند.

يكي ازاين دوقصركه بسيارشيك هستند درشهر معروف به جشنواره هاي سينمايي واقع شده كه ارزش آن 10 ميليون يورو برآورد شده است . قصر ديگرنيز درشهرمشهوربه پايتخت عطرها قراردارد.

درحالي كه سال گذشته سازمان ملل متحد دستورتوقيف تمام دارايي هاي صدام ازجمله قصرها و ديگر دارايي هاي متعلق به وي يا خانوده اش را صادر كرد ، سفارت عراق در پاريس درتلاش است تا اين دوقصر را با اين دليل كه مالكيت آن به ملت عراق تعلق دارد ، استرداد كند.

خبر ديگر اينكه سخنگوي ابراهيم جعفري نخست وزير عراق اعلام كرد دولت عراق تدابيرشديد امنيتي براي برقراري امنيت وثبات به منظورمشاركت گسترده مردم در همه پرسي قانون اساسي اين كشوررا كه قراراست در تاريخ 15 ماه جاري اكتبر( 23 مهر ماه) برگزار شود ، خبرداد.

خبرديگرازعراق اينكه فرمانده نظاميان انگليسي از احتمال عقب نشيني انگليس دراوايل سال آينده ازشهرسماوه خبرداد. كلنل "هاگ بلاكمان" درگفتگو با راديو ژاپن اعلام كرد ازآنجايي كه نيروهاي انگليسي ، استراليايي و ژاپني دراين شهر با يكديگر همكاري مي كنند در صورت عقب نشيني هر يك از نيروها، ديگرنيروها به جاي ديگري انجام وظيفه مي كنند.

اين درحالي است كه ارتش ژاپن نيز اعلام كرد درحال بررسي عقب نشيني نيروهاي ژاپني از سماوه است.