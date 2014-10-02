کاهش 50 درصدی ساخت و سازهای غیرمجاز در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر پنجشنبه در جمع مسئولان استان، با تاکید بر مقابله با پدیده زمینخواری در استان، حفظ کاربری اراضی کشاورزی را دغدغه همه مسئولان دانست.

وی اظهار داشت: باید با عزم محکم برابر تغییر کاربری ایستاد و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز مهمترین راهبرد شورای حفظ بیت المال خواهد بود که باید مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باید با افرادی که سعی در دست اندازی در منافع می دارند برخورد قاطع شود، بیان داشت: بايد موضوع پيشگيري از تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي و فرهنگ سازي در

فلاح جلودار، یادآور شد: مقابله با پدیده زمینخواری باید در چارچوب برنامه مشخص انجام شود و تعامل و همکاری همه دستگاههای ذیربط الزامی است.