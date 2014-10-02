کاهش 50 درصدی ساخت و سازهای غیرمجاز در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر پنجشنبه در جمع مسئولان استان، با تاکید بر مقابله با پدیده زمینخواری در استان، حفظ کاربری اراضی کشاورزی را دغدغه همه مسئولان دانست.
وی اظهار داشت: باید با عزم محکم برابر تغییر کاربری ایستاد و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز مهمترین راهبرد شورای حفظ بیت المال خواهد بود که باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه باید با افرادی که سعی در دست اندازی در منافع می دارند برخورد قاطع شود، بیان داشت: بايد موضوع پيشگيري از تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي و فرهنگ سازي در
فلاح جلودار، یادآور شد: مقابله با پدیده زمینخواری باید در چارچوب برنامه مشخص انجام شود و تعامل و همکاری همه دستگاههای ذیربط الزامی است.
مشاور معاون اول رئيس جمهور و مسوول دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور، نیز مبارزه هدفمند با تغییر کاربری اراضی را ضروری دانست و گفت: در دولت تدبیر و امید توجه جدی به برخورد با مفاسد اقتصادی شده است.
کاظم پالیزدار افزود: فرهنگ ساری و ترویج پاک دستی از اهداف ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است و از اینرو ستاد ویژه مبارزه با زمینخواری استانهای شمالی تشکیل شده است.
وی بیان داشت: عليرغم برخي تنگناها، مبارزه در اين راستا به ويژه مقابله با دانه درشت ها بسيار جدي است و همکاری دستگاههای مازندران برای برخورد با معضل زمینخواری مطلوب بوده است.
