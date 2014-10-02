آمار ورزشکاران سازمان یافته آذربایجان شرقی به 100 هزار نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا هادی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تعداد ورزشکاران سازمان یافته استان گفت: آمار ورزشکاران سازمان یافته در شش ماهه اول سال 93 به 100هزار و 419 نفر رسیده که از آن تعداد 71 هزار و 160 نفر از آقایان و 29 هزار و 259 نفر بانوان بوده که این امار نسبت به شش ماهه اول سال گذشته 20 درصد سیر صعودی داشته است.

وی ادامه داد: هیات پزشکی ورزشی استان در شش ماهه اول سال 93 در تمامی اقدامات نسبت به سال گذشته رشد مناسب ی داشته و میتوان به برگزاری کلاس های آموزشی بمدت 80 ساعت که در مجموع 455 نفر را تحت پوشش قرار داده‌ایم.

هادی افزود: در شش ماهه اول سال 93، شش هزار و 800 ساعت رقابت‌های مختلف ورزشی کشوری، بین المللی و استانی تحت پوشش پزشکان بوده که از آن پنج هزار ساعت پوشش مسابقات آقایان و هزار و 800 ساعت مسابقات بانوان نیز بوده است.

وی با اشاره به رسیدگی به پرونده مصدومین گفت : 960 میلیون ریال به 290 مصدوم و یک فوتی این بخش پرداخت شده است.

رییس هیات پزشکی ورزشی استان ادامه داد: همچنین از 277 باشگاه بانوان و 193 باشگاه آقایان و 13 باشگاه از شهرستان ها بازرسی انجام یافته که در این بخش 171مورد تذکر شفاهی، 63 مورد تذکر کتبی، 35 مورد تشویق و 25 مورد معرفی به اداره ورزش و جوانان جهت پلمپ از نتایج دیگر بازرسی بوده‌است.

وی با اشاره به درمان در در بخش فیزیو تراپی نیز گفت: برای تعداد 62 نفر، 17نفر خانم و 45 آقا در هزار و 625 جلسه برای آسیب دیدگان بصورت رایگان فیزیوتراپی انجام گرفت که هزینه بالغ بر 244 میلیون ریال بوده که از طریق فدراسیون پزشکی ورزشی پرداخت شده است.

هادی افزود: در جهت تجهیز کلنیک فیزیوتراپی چهاردستگاه ترکشن - مگنو تراپی و استمولاتورهای 720و 610 و لیزر درمانی با هزینه ای بالغ بر 300میلیون ریال تهیه شده است.

رییس هیات پزشکی ورزشی آذربایجان شرقی در پایان خبر از تهیه 200 عدد جعبه کمکهای اولیه با هزینه‌ای بالغ بر 80 میلیون ریال هزینه داد که به باشگاه‌ها و هیئت‌ها و میادین ورزشی اهداخواهد شد.