حل معضل کمبود آب مهمترین چالش کنونی استان زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان زنجان بابیان اینکه در حال حاضر بحران آب یک بحران جدی است، افزود: باید با تمام توان تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شود و هر کاری که لازم است صورت گیرد تا از مصرف بی رویه آب جلوگیری به عمل آید .

رحمتی فرهنگ سازی در خصوص الگوی مصرف آب را عامل موثری در زمینه مصرف بهینه منابع آبی عنوان کرد و ادامه داد: در زمینه الگوی مصرف آب کم کاری کره ایم که باید با فرهنگ سازی مناسب از اسراف در این زمینه جلوگیری کنیم .

معاون عمرانی استانداری زنجان خاطر نشان کرد با تفکیک آب شرب از آب مصرفی غیر شرب می توان از مصرف بی رویه آب شرب جلوگیری کرد.

رحمتی بابیان اینکه شناسنامه تمامی واحدها در محیط زیست موجود است گفت : محیط زیست باید از تمامی ارگان ها قوی تر باشد و در آمد یک عده نباید سلامت مردم را به خطر اندازد .

در ادامه مدیرکل آب فاضلاب روستایی با بیان اینکه بحران آب در روستاها مشهودتر است گفت : 905روستا در زنجان وجود دارد که از این تعداد 552 روستا تحت آب فاضلاب روستایی است و 353 روستا فاقد شبکه آبرسانی است .

مهانفر افت سطح آب چاهها را از معضلات منابع تامین آب عنوان کرد و افزود : بحران آب در روستا ها علت اصلی افزایش پرونده های حقوقی است .

وی با اشاره به اینکه 26 میلیون متر مکعب از مخازن آبی برای تامین آب شرب روستاییان براداشت شده است گفت این مقدار پاسخ گوی نیاز روستاییان نبوده و 900 هزار متر مکعب خرید آب صورت گرفته تا آب مورد نیاز تامین شود .

مهانفر همچنین 545 روستا به وزارت نیرو معرفی شده است تا اعتبار مناسب برای آبرسانی به آنها تخصیص یابد.

در ادامه جلسه علیرضا جز قاسمی مدیر عامل آب فاضلاب شهری زنجان با اشاره به اینکه 667 هزار نفر جمعیت شهری در زنجان موجود است گفت : 200 هزار انشعاب شهری در سطح زنجان وجود دارد که با توجه به بازده 394 لیتر در ثانیه ما را با کسری منابع آبی روبرو کرده که در آینده با تنش آبی مواجه خواهیم شد .

