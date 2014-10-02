بودجه سال 1394 عملیاتی است/ برنامه های توسعه کشور باید واقع بینانه و شفاف باشد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی جعفرزاده عصر پنجشنبه در جلسه برنامه ریزی و توسعه استان افزود: بودجه سال 1394 فاقد احکام فقط دارای جداول و ردیف است.

وی همچنین اظهارداشت: احکامی که در کتابچه های بودجه هر ساله تکرار می شد دیگر سنواتی و تبدیل به قانون دائمی شده است.

نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون 10 برنامه توسعه در کشور تدوین شده است که از این تعداد پنج برنامه مربوط به قبل و پنج برنامه مربوط به بعد از انقلاب اسلامی است.

وی افزود: از پنج برنامه قبل از انقلاب دو برنامه هفت ساله و سه برنامه پنج ساله و همینطور برنامه های بعد از انقلاب پنج برنامه پنج ساله بوده است.

جعفرزاده اذعان داشت: این برنامه آنطوری که باید و شاید به دلیل کلی گویی و عدم کمیت گذاری در کشور مثمر ثمر واقع نشده اند.

وی تاکید کرد: برنامه های توسعه باید واقع بینانه، شفاف و نباید قانونگذاری باشد.

نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه های توسعه کشور یک کتابچه قانون بیش نبوده و کارایی چندانی در جامعه ندارند.

وی در ادامه با بیان اینکه برنامه های توسعه پنج ساله کشور باید کاربردی و کلیدی باشند نه یک کتابچه قانون، افزود: در تدوین قانون برنامه ششم توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران باید توجه و دقت نظر بیشتری صوت گیرد.

جعفرزاده با یادآوری اینکه کاهش وابستگی به نفت باید در دستور کار دولت باشد، اظهارداشت: وابستگی به نفت منجر به ایجاد اثرات منفی همچون بی ثباتی درآمدهای دولت و ناکارآمدی بودجه، افزایش قیمت کالاهای مبادله ای و ایجاد بیماری هلندی، افزایش تورم، رانت جویی، کاهش سرمایه گذاری درسرمایه انسانی، گسترش بی عدالتی اجتماعی و بی ثباتی سیاست‌ های دولت در اقتصاد کشور می شود.

وی با اشاره به اینکه همه باید به دولت مالیات پرداخت کنند و فرار از زیر بار مالیات زیبنده مردم نیست، افزود: با شفاف سازی نظام پولی کشور، حاکمیت دولت الکترونیک و گردش پول الکترونیکی، دولت بر همه در آمدها اشراف و اخذ مالیات ها هم سهل و آسان خواهد بود.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآورشد: دولت برای احداث آب بندان ها 85 درصد تسهیلات بلاعوض پرداخت می کند که به پیشنهاد " غلامعلی جعفرزاده " نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون مصوب شد" سدهای لاستیکی همانند آب بندان ها محاسبه و مشمول تسهیلات بلاعوض دولت شوند."