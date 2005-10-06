لاوروف و البرادعي در باره ايران و كره شمالي گفتگو كردند

به گزارش خبرگزاري مهر، اينترفاكس و ايتارتاس به نقل از محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش دادند كه اين گفتگوها برروي راه هاي كاهش خطرات سوء استفاده از برنامه هاي انرژي هسته اي غير نظامي متمركز بود .



البرادعي از اظهارنظر در اين باره كه آيا روسيه كه در حال احداث اولين نيرو گاه اتمي ايران است، ممكن است به عنوان يك ميانجي بين تهران و كشورهاي اتحاديه اروپا كه خواهان مذاكره بر سر نظارت بر برنامه هسته اي ايران هستند،عمل كند؟ خود داري كرد .



محمد البرادعي روز گذشته اعلام كرد : وي مطمئن است كه مذاكرات تهران وتروئيكاي اتحاديه اروپا بر سر موضوع هسته اي تهران به زودي آغاز خواهد شد .

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