به گزارش خبرنگار مهر، فرشید مالک قائنی با بیان اینکه هم اكنون توليد فولاد ايران، سالانه 15 ميليون تن است گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته، ظرف مدت سال تولید فولاد کشور به 25 میلیون تن می رسد.

رئيس دپارتمان مهندسي مواد و متالوژي دانشگاه تربيت مدرس افزود: ايران از نظر توليد و تجارت فولاد، دارای جایگاه مهمی در منطقه است و با توجه به توليد سالانه 15 ميليون تن فولاد و واردات 10 ميليون تني آن، هم اكنون توليد فولاد ما بيش از واردات سالانه کشور است.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد که با بكارگيري نيروي انساني متخصص داخلي و جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي در تامين زيرساختهاي صنعت فولاد مي توانيم ضمن ارتقاء بهره وري وافزايش توليد فولاد با بهره مندي از فناوريهاي بالا، مصرف آب و انرژي را در صنايع فولاد به حداقل رسانده و در اين زمينه هم به اشتغالزايي كمك نموده و هم در راستاي حفظ محيط زيست گامهاي اساسي برداريم.با اشاره به برگزاری كنفرانس بین المللی راهبردی صنعت فولاد ایران، تصریح کرد: بررسي وضعيت تكنولوژيكي و راهكارهاي بهينه سازي، به روز رساني متوازن صنعت فولاد، به روز رساني تجهيزات صنايع فولاد، جذب سرمايه‌گذاري هاي داخلي و بين‌المللي و نیز ارتقاء سطح بهره‌وري و اشتغالزايي از جمله اهداف کنفرانس بین المللی راهبردی صنعت فولاد ایران است.

عضو شوراي علمي و سياستگذاري نخستين كنفرانس بين المللي راهبردي صنعت فولاد ايران گفت: شعار كنفرانس امسال فولاد نياز امروز، اميد فردا و صنعت فولاد دانش محور، پایه توسعه كشور است و به نظر می رسد که با بكارگيري نيروي انساني متخصص داخلي و جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي در تامين زيرساختهاي صنعت فولاد مي توانيم ضمن ارتقاء بهره وري وافزايش توليد فولاد با بهره مندي از فناوريهاي بالا، مصرف آب و انرژي را در صنايع فولاد به حداقل رسانده و در اين زمينه هم به اشتغالزايي كمك نموده و هم در راستاي حفظ محيط زيست گامهاي اساسي برداريم.

وی اظهار داشت: با توجه به اينكه ايران يكي از امن ترين كشورهاي منطقه براي توليد و سرمايه گذاري است، كارشناسان و مديران شركتهاي فولاد و صنايع وابسته و نيز فعالان و صاحبان پروژه هاي مطرح در استانهاي مختلف مانند استان كردستان، مركزي، اصفهان و شركتهاي خارجي از كشورهايي مانند آلمان در اين كنفرانس حضور خواهند داشت.

اين كنفرانس با مشارکت انجمن مهندسين متالورژي ایران توسط شركت سهلان نما و شركت رابين تجارت عرفان برگزار می شود و حاميان آن وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ايميدرو)، شرکت ملی فولاد ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان ملي استاندارد ایران، دانشگاه تهران و دانشگاه تربيت مدرس هستند.