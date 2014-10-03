به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی پنجشنبه شب در همایش تکریم علامه شیخ عبدالکریم گزی با اشاره به اینکه پیروزی از اصول اسلامی به شمار می رود بیان داشت: توجه به دستورات دینی و توسل به اهل‌البیت(ع) در پیروزی ملت‌های ملسمان نقش قابل توجهی دارد.

وی با اشاره به اینکه موفقیتهای جمهوری اسلامی ایران در جوامع بین‌المللی از شاخصه‌های پیشرفت کشور تلقی می شود، تصریح کرد: رئیس‌جمهور آمریکا از پیشرفت‌های ایران در جوامع بین‌المللی در هراس است.

حجت الاسلام پور محمدی بیان داشت: موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران ناشی از بصیریت، وجود رهبری آگاه در کشور و حاکمیت معنوی در کشور به شمار می رود.

وزیر دادگستری با ضروری خواندن اتحاد و همبستگی مردم بیان داشت: ملت ایران با اتحاد و برادری در برابر دشمن ایستادند و به پیروزی دست یافتند که در این مسیر علما در پیروزی ملت ایران نقش داشتند که نقش رهبری در این میان موثر و مهم بوده است.

پور محمدی بیان داشت: همه باید بر محوریت علما متحد و منسجم باشند.

وزیر دادگستری گفت: علمای بزرگ دینی الگویی برای همه بشمار می روند چنانچه مردم داری، تقوا، ساده زیستی، توجه به مردم جهان و کمک به نیازمندان از شاخصه‌های اسلامی آنهاست.

وی ادامه داد: داعشی ها با وحشی‌گری و کشتار مردم بی گناه پیش می‌روند و این حرکات ضد اسلامی را در راستای اهداف اسلامی معرفی می‌کنند.

حجه الاسلام پورمحمدی ادامه داد: ملت‌های جهان می‌دانند که وحشی‌گری نشان از اسلام نیست بلکه دلجویی و کمک به مردم از آموزه‌های اسلامی است.