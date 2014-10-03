به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی در در برنامه کشف تهران که پیش از ظهر جمعه دهم مهر ماه برگزار شد، از برج آزادی دیدن کرد و در جریان مشکلات این برج قرار گرفت. گروه کشف تهران از بخش های مختلف برج آزادی که در اثر آبیاری فضای سبز میدان فروریخته بود و یا دچار نم‌زدگی شده، بازدید کردند. کاشی‌های آبی رنگ شیارهای برج آزادی تنها به فاصله 5 متر از زمین مرمت شده است و تفاوت بین مرمت این کاشی ها با کاشی های بالای برج به خوبی دیده می شود.

در این باره غلامحسین شاه‌علی، مدیر مجموعه برج آزادی گفت: سقف اتاق مدیر نگارخانه های برج آزادی به دلیل آبریزش چمن و فضای سبز محوطه به شدت آسیب‌ دیده است، این آسیب دیدگی بیشتر در جاهایی دیده می شود که زیر محوطه فضای سبز قرار گرفته است.

وی گفت: همچنین ساخت مسجد حضرت امام صادق(ع) در حریم منظری برج آزادی مورد مناقشه ما است، این مسجد از میدان آزادی به خوبی دیده می شود. البته از سال گذشته نیز میراث فرهنگی در جریان این ساخت و ساز قرار داشت، ولی حریم منظری آن مصوب نشده است.

مدیر مجموعه برج آزادی ادامه داد: تمام بخش هایی که در سال های اخیر بازسازی شده است دوباره آسیب دیده اند اما بخش‌هایی مانند سالن نمایش که دست نخورده باقی مانده، آسیبی ندیده اند. در سالن نمایشی که شاه‌علی مدنظرش است، پرده طلاکوبی نصب شده که همچنان از دوره پهلوی باقی مانده است و مدیریت مجموعه همچنان از آن استفاده می کند،.

به گفته مدیر مجموعه برج آزادی، این پرده ارزش نگهداری در موزه را دارد و به همین علت از آن مراقبت و با احتیاط آن را گردگیری می کنیم، با این حال هنوز این پرده شسته نشده است. در سالن نمایش پرده آبی نیز وجود دارد که هنوز کارایی خود را حفظ کرده، این پرده نخستین پرده آبی ایران است.

در همین سالن زیر تشک صندلی ها نقشی از آثار باستانی ایران مانند تخت جمشید وجود داشته است که گذاشتن تشک صندلی باعث پنهان شدن این نقش شده بود. مسجدجامعی از مدیریت مجموعه خواست تا این تشک ها را بردارند تا نقش کامل آن پیدا شود. همچنین سقف سالن نیز که از هنر ویترای و نقشی از مرداب انزلی طراحی و ساخته شده تنهاسقف موجود در برج آزادی است که سالم مانده است.

عضو شورای شهر تهران گفت: تاکنون این نقش ها را در سالن ندیده بودم و هر وقت که برنامه ای بود تنها روی صندلی نشسته و پس از آن سالن را ترک می کردم، این نقش برای من بسیار جالب است.

تیم برنامه کشف تهران همچنین از سقف برج آزادی نیز دیدن کردند. گنبد این برج که با کاشی های آبی تزئین شده، بشدت آسیب دیده شده است. کاشی های آبی رنگ گنبد برج بشدت آسیب دیده، ولی مدیریت مجموعه دور تا دور آن را میله گذاشته و پوشانده بود که در اثر طوفان اخیر همین حصار نیز کنده شده است. این بخش از برج تا چند سال پیش آنطور که مدیریت مجموعه اعلام کرد، محل گذاشتن دوربین های نهادهای نظامی و نظارتی بوده است، اما با پیگیری های آنها، این دوربین ها از سقف و گنبد برج برداشته شد.

سپس مسجدجامعی درهای سنگی و مکانیکی برج آزادی را بست و همگی از برج آزادی بیرون رفتند.

سازمان هواشناسی، مقصد بعدی تیم کشف تهران بود.

در این برنامه، داود پرهیزگار، رئیس سازمان هواشناسی خاطر نشان کرد: تحریم ها علیه ایران تاثیر زیادی در استفاده از وسایل و تجهیزات این سازمان داشته است. ما روزانه دستگاهی را برای اندازه‌گیری‌های پارامترهای جمعی به آسمان می فرستیم که 15 تا 20 میلیون تومان هزینه دارد، تا قبل از تحریم ها مشکلی برای تامین این تجهیزات نداشتیم.

رئیس سازمان هواشناسی ادامه داد: اگر خاک اطراف تهران را کمتر زیرورو می کردند و گردو خاک کمتر بلند می شد، آب و هوای تهران بهتر بود. اکنون خاکی که در اثر وزش باد به هوا بلند می شود، بر میزان آلودگی هوای تهران بسیار تاثیرگذار است.

عضو شورای شهر تهران نیز در این سازمان ضمن بازدید از بخش های مختلف آن بیان کرد: فردی به نام خلیلی در سال 1298 نخستین گزارش هواشناسی را ارائه داد. من مقاله ای بر اساس آن نوشتم با موضوع «هوای تهران، هوای پاریس». 160 سال پیش نیز بنیانگذار جراحی جدید در ایران مطلبی نوشته بود که در آن تعریف می کرد مریض هایش را زیر درختان باغی بستری می‌کرده، ولی بعد از عمل، بیمارانش گوشت اضافه می آوردند، بررسی های او نشان داده بود که آب و هوای تهران در بازگشت سلامتی به افراد بسیار تاثیرگذار بوده است.

مسجدجامعی گفت: هوای آن زمان تهران را با الان مقایسه کنید، آن زمان هوای تهران سلامتی به انسان ها می داد.