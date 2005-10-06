جيمي فاكس از كابوس نژادپرستي آمريكا رنج مي برد



جيمي فاكس در شب طلايي اسكار

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين هنرپيشه سياه پوست كه تنديس اسكار بهترين هنرپيشه مرد را به پاس ايفاي نقش در فيلم "ري" از آن خود كرد در گفتگويي اعلام كرد كه تجربيات وي از نظام نژادپرستي آمريكا در دوران كودكي به گونه اي است كه وي را رها نمي كند.

هنرپيشه نامي سينما با اشاره به اينكه دوران كودكي اش را در تگزاس گذرانده، گفت: "بخشهايي از نژادپرستي است كه من در گذشته نمي توانستم با آنها كنار بيايم و اينك نيز توان مقابله با آن را ندارم. سياهپوستان ناگزير به حركت در يك مسير ديگر بودند و سفيدپوستان آنها را به اسامي توهين آميز صدا مي كردند. ما از جمله دانش آموزان محبوب مدرسه بوديم و همين امر باعث مي شد تهديدهاي مرگبار دريافت كنيم. من كسي نيستم كه بتوانم اين رويدادها را فراموش كنم."

اين هنرپيشه با تاكيد بر اينكه هنوز اوضاع در آمريكا به همين منوال است، گفت : "اوضاع همچنان به همين منوال است و به نظر نمي رسد كه سنتهاي موجود در جنوب آمريكا تغيير كند."

