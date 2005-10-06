كرزاي خواهان استرداد سخنگوي طالبان به افغانستان شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان روز گذشته در پاريس در گفتگوبا يك شبكه خبري فرانسه ضمن ابراز خرسندي از دستگيري لطيف الله حكيمي سخنگوي طالبان توسط نيروهاي امنيتي پاكستان در استان بلوچستان گفت : اين مشخص است كه ما بايد درخواست استرداد اين شخص را طلب نماييم .از سويي ، پاكستان نيز امروز اعلام كرد كه در صورت درخواست افغانستان ، استرداد سخنگوي طالبان را بررسي خواهيم كرد .تسنيم اسلام سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان به خبر گزاري فرانسه گفت : ما براي استرداد حكيمي تاكنون هيج درخواستي از سوي دولت افغانستان دريافت نكرديم . اگراين درخواست مطرح شود ما اين مسئله مورد بررسي قرارخواهيم داد .بنابراين گزارش ، نيروهاي امنيتي پاكستان روز سه شنبه لطيف الله حكيمي سخنگوي ارشد طالبان را در منطقه بلوچستان دستگير كردند .وي تاكنون چندين بار به نمايندگي ازجانب طالبان، اطلاعيه هايي منتشر و مدعي شده بود كه طالبان مسئول حملات به نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا در افغانستان بوده است .

از آنجا كه وي با تماس از طريق تلفن ماهواره اي اين خبرها را ارسال مي كرد ، محل زندگي وي مشخص نبود .

با دستگيري حكيمي ، اكنون به نظر مي رسد كه او لااقل مدتي را در پاكستان بسر برده است .

چهارسال قبل، هنگامي كه رژيم طالبان سقوط كرد، مقامات پاكستان از حمايت علني از طالبان دست برداشتند ولي متحدين غربي پاكستان، همواره اين كشور را متهم مي كردند كه ارتباط خود با طالبان را كاملا قطع نكرده است.

دولت حامد كرزي نيز بارها پاكستان را متهم كرده بود كه اقدام جدي براي جلوگيري از عمليات طالبان و شبه نظامي هاي ديگري كه در پاكستان مستقر هستند انجام نداده است.

به همين جهت، دستگيري سخنگوي طالبان نشان مي دهد كه پاكستان در تلاش است تا عكس اين ادعا را ثابت كند .

تحليلگران براين باورند كه دستگيري حكيمي در مقايسه با دستگيري بسياري از فرماندهان نظامي طالبان ضربه شديدتري به طالبان وارد مي كند زيرا وي سخنگو و نماينده اين گروه محسوب مي شد.



از سوي ديگر بي بي سي گزارش داد ، يك بمب گذاري انتحاري در شهر قندهار موجب كشته شدن يك كودك و زخمي شدن 3 سرباز كانادايي شد .

استاندار قندهار گفت كه اين انفجار انتحاري بوده است و به قصد آسيب زدن به نيروهاي كانادايي انجام شده است.

اين نيروها در پروژه هاي بازسازي منطقه اي همكاري دارند.

يك سخنگوي نيروهاي كانادايي گفت كه شخص حمله كننده مواد انفجاري همراه خود را هنگامي كه با خودرويي از كنار كاروان كانادايي ها در حومه قندهار مي گذشت منفجر كرد.خود بمبگذار نيز در اين حمله كشته شد.

اين حمله همزمان با سفر مقامات ناتو به افغانستان صورت مي گيرد كه هدف آنها بحث در باره گسترش حوزه پاسداري صلح نيروهاي اين سازمان است.

هفته گذشته نيز يك بمبگذار انتحاري در خارج از يك پايگاه نظامي در كابل دست كم 12 نفر را كشت و تعداد ديگري را مجروح كرد.

فرد مظنون به بمبگذاري از جمله كساني بود كه در اين انفجار مهيب در ساعات پرتردد در نزديكي مركز آموزشي ارتش افغانستان كشته شدند.

يك مقام امنيتي گفت كه بمبگذار، موتورسيكلت خود را به سمت ايستگاهي كه سربازان افغاني در آن منتظر اتوبوس بودند راند و خود را منفجر كرد.

در سال جاري چندين بمبگذاري انتحاري در افغانستان روي داده است.

عامل حمله در قندهار مشخص نيست اما در مورد حمله انتحاري در كابل لطيف الله حكيمي كه ادعا مي كند به نمايندگي از طالبان سخن مي گويد گفت اين گروه حمله را ترتيب داده است و نسبت به حملات بيشتر هشدار داد.

حمله قندهار يك روز پس از آن صورت مي گيرد كه اعلام شد آقاي حكيمي در پاكستان دستگير شده است.