به گزارش خبرنگار مهر، سعید نظری ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه همدان با بیان اینکه یکی از مباحث نظام جمهوری اسلامی بحث آموزش عالی است، اظهار داشت: مشکلی به اسم دانشگاه و حضور در دانگاه در کشور وجود ندارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون دانشگاه های خوب و استاندارد در کشور زیاد و چهار میلیون دانشجو در کشور وجود دارد، بیان کرد: صندلی برخی از دانشگاه های دولتی خالی مانده است و مشکل دانشگاه و صندلی در دانشگاه های کشور حل شده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان همدان با بیان اینکه مشکلی که در حال حاضر وجود دارد مشکل بیکاری فارغ النحصیلان دانشگاه است، عنوان کرد: دانشگاه جامع علمی و کاربردی کار و حرفه یاد می دهد.

نظری با بیان اینکه کسانی که در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه علمی- کاربردی فارغ التحصیل می شوند بلا فاصله کار آفرینی می کنند، ادامه داد: هم اکنون دیگر استخدام امکان پذیر نیست پس باید کسانی را تربیت کرد که وقتی درس آنها به پایان رسید خود وراد بازار کار شوند.

وی با بیان اینکه افرادی که فارغ التحصیل از رشته ای خاص هستند می توانند با گذراندن یک تک پودمان در دانشگاه جامع علمی کاربردی در رشته مورد علاقه خود کارآفرینی کنند، بیان کرد: افراد زیادی از دانشگاه های معتبر فارغ التحصیل شده اند اما جذب بازار کار نمی شوند می توانند آموزش کوتاه مدت دانشگاه علمی و کاربردی را ثبت نام و یک پودمان سپری کنند و بعد خود کار آفرین شوند.

آشپزی را می توان آکادمیک کرد

رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان همدان با بیان اینکه آشپزی را می توان آکادمیک کرد، ادامه داد: دانشگاه علمی کاربردی در بسیاری از رشته ها مانند پرورش قارچ، گیاهان دارویی، آسانسور، ماکت سازی، معماری گرافیک و غیره دانشجو دارد.

سعید نظری با بیان اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی برای فارغ التحصیلان سایر دانشگاه ها دوره های مهارنی برگزار می کند، عنوان کرد: 253 رشته در دانشگاه جامع علمی کاربردی وجود دارد.

وی با بیان اینکه دانشگاه علمی کاربدی 700 هزار دانشجو در کشور دارد و یک ریال از دولت پول دریافت نمی کند، افزود: شهریه دانشگاه علمی کاربردی پایین است و از ظرفیت خود مردم استفاده می شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان همدان با بیان اینکه در کشور های بسیار پیشرفته مانند آمریکا فقط 400 دانشگاه در مقطع دکتری کار می کنند، عنوان کرد: باقی دانشگاه های کشور های پیشرفته به صورت کار آفرینی دانشجویان خود را آموزش می دهند.

نظری با بیان اینکه دانشگاه علمی کاربردی به بحث فرهنگ توجه خاصی دارد، ادامه داد: امسال 560 دانشجو در ماه رجب معتکف شدند.

باید جوانان را به ازدواج زود هنگام و آگاهانه تشویق کرد

وی با بیان اینکه باید جوانان را به ازدواج زود هنگام و آگاهانه تشویق کرد، اظهار داشت: سال گذشته 105 دانشجو دانشگاه علمی و کاربردی ازدواج کردند که درصد ازدواج ناموفق آنها خیلی کم بوده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان همدان با بیان اینکه هزار و 100 مدرس که صلاحیت آنها تایید شده در دانشگاه جامعه علمی و کاربردی تدریس می کنند، بیان کرد: هفته گذشته، هفته دفاع مقدس بود و همه در دفاع مقدس شرکت داشتند چراکه اگر غیر این بود هم اکنون بلایی که سر افغانستان آمده ممکن بود برای ایران نیز اتفاق بیفتد.

سعید نظری با بیان اینکه صدام به نیابت از پنج ابر قدرت در برابر ایران ایستاد، افزود: دین، ایمان، جهاد، شهادت و غیره بود که موجب شد خرمشهر 34 روز مقاومت کند و در مدت دوسال تمام شهر هایی که عراق از ایران گرفته بود را پس بگیریم.

وی با بیان اینکه بسیاری از دانش آموزان 13 یا 14 ساله در دفاع مقدس شرکت کردند چراکه الگو آنها امام حسین(ع) بود، اظهار داشت: برای نخستین بار یک وجب از خاک ایران اسلامی از دست نرفت.

دشمن عوض نشده است

رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان همدان با بیان اینکه در دوره رژیم گذشته بحرین از خاک ایران جدا شد، عنوان کرد: دشمن عوض نشده و این دشمن همان دشمن است.

نظری با بیان اینکه صهیونیست ها معتقدند انسان دو نوع است یک نوع یهودی و نوع دیگر انسان حیواناتی در ظاهر انسان هستند، ادامه داد: هم اکنون جنگ همان جنگ است فقط ماهیت آن عوض شده است و اکر دست آنها به ایران برسد همانند رفتار با غزه با ایران رفتار خواهند.

وی با بیان اینکه هم اکنون جنگ، جنگ نرم است و مصداق آن در ماهواره پیدا می شود، عنوان کرد: 146 شبکه فارسی زبان ماهواره ای علیه باور ها، ارزش ها، اعتقادات و تمام داشته های ایران اسلامی و مسلمانان تبلیغ می کند.

رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان همدان با بیان اینکه شبکه های ماهواره ای در هر ماه 168 میلیون تومان برای هر خانواده ایرانی هزینه می کنند، ادامه داد: دشمن جنگی به اسم جنگ روانی را ادامه می دهد و با روح و روان خانواده ها و فرزندان ایران کار می کند.

شبکه های ماهواره ای مسبب بالا رفتن آمار طلاق در کشور

سعید نظری با بیان اینکه یکی از دلایل بالا رفتن آمار طلاق در کشور همین شبکه های ماهواره ای هستند، ابراز داشت: گام نخست برای مبارزه با جنگ روانی دشمن آگاه سازی مردم است و خوشبختانه سه هزار ماهواره را خانواده ها به طور داوطلبانه تحویل داده اند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری می فرماید ماهواره گندآب فساد است که تبلیغ های زهر آلود خود را به سمت ملت ها و کشور ها می فرستد، ادامه داد: ماهواره مشروب خواری و ازدواج های نا مشروع را ترویج می دهد.

رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان همدان غرب مروج جاهلیت است و مقام معظم رهبری می فرماید راه پیشگری از آسیب های اجتماعی ورود از منزل دین است، بیان کرد: لذت بخش تر از ماهواره کتاب است باید مردم را به سمت خواندن کتاب تشویق کرد.