مردم كرج راهپيمايي ضد استكباري برگزار مي كنند

به گزارش خبرنگار "مهر" از كرج ، در اطلاعيه شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي كرج آمده است : دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامي و در رأس آنها آمريكاي جنايت پيشه از آغاز انقلاب شكوهمند ايران اسلامي تاكنون با توطئه هاي شوم خود همواره به دنبال ايجاد تنش در راه توسعه ايران بوده اند و بيشرمانه در امور داخلي كشورمان دخالت كرده اند .

در ادامهاين اطلاعيه عنوان شده است : اينك كه حاميان دروغين صلح و آزادي بدون استدلال منطقي خواستار منع فعاليتهاي صلح آميز هسته اي در ايران هستند، بايد بدانند كه اين امر واكنش شديد امت غيور ، انقلابي و قهرمان ايران اسلامي را در پي خواهد داشت.

در اين اطلاعيه از مردم هميشه در صحنه كرج دعوت شده است در راهپيمايي ضد استكباري بعد از اقامه نمازجمعه كرج از مصلاي نماز جمعه تا ميدان قدس كرج شركت كنند.