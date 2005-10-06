  1. سیاست
  2. سایر
۱۴ مهر ۱۳۸۴، ۱۵:۳۵

همزمان با ساير مردم ايران و در حمايت از برنامه هاي هسته اي ؛

مردم كرج راهپيمايي ضد استكباري برگزار مي كنند

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي كرج براي شركت در راهپيمايي ضد استكباري از مردم كرج دعوت كرد.

به گزارش خبرنگار "مهر" از كرج ، در اطلاعيه شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي كرج آمده است : دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامي و در رأس آنها آمريكاي جنايت پيشه از آغاز انقلاب شكوهمند ايران اسلامي تاكنون با توطئه هاي شوم خود همواره به دنبال ايجاد تنش در راه توسعه ايران بوده اند و بيشرمانه در امور داخلي كشورمان دخالت كرده اند .

 

در ادامهاين اطلاعيه عنوان شده است : اينك كه حاميان دروغين صلح و آزادي بدون استدلال منطقي خواستار منع فعاليتهاي صلح آميز هسته اي در ايران هستند، بايد بدانند كه اين امر واكنش شديد امت غيور ، انقلابي و قهرمان ايران اسلامي را در پي خواهد داشت.

 

در اين اطلاعيه از مردم هميشه در صحنه كرج دعوت شده است در راهپيمايي ضد استكباري بعد از اقامه نمازجمعه كرج از مصلاي نماز جمعه تا ميدان قدس كرج شركت كنند.

کد مطلب 238275

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها