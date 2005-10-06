سناي آمريكا پرداخت اجاره پايگاه نظامي اين كشور در ازبكستان را معلق كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بي بي سي ، تصميم سناي آمريكا به عنوان اصلاحيه اي بر لايحه بودجه دفاعي دولت براي سال مالي جاري، كه مبلغ آن به 440 ميليارد دلار مي رسد، اتخاذ شد و به منزله واكنش نمايندگان سنا به اقدام اخير دولت ازبكستان در برچيدن پايگاه هوايي ايالات متحده در آن كشور محسوب مي شود.

پايگاه نظامي كارشي خان آباد از حدود چهار سال پيش تاكنون در اختيار نيروي هوايي آمريكا بوده كه از آن براي انجام ماموريت هاي تداركاتي نظامي و عمليات در افغانستان استفاده مي كند .

در ماه ژوئيه سال جاري، دولت ازبكستان به آمريكا اطلاع داد كه با توجه به شرايط كنوني، ضرورتي براي ادامه استفاده نظامي آمريكا از اين پايگاه نمي بيند و از اين كشور خواست تا ماه ژانويه سال آينده پايگاه كارشي خان آباد را تخليه كند و در اختيار دولت ازبكستان قرار دهد.



گرچه ازبكستان دليل تصميم خود را بازگشت امنيت به افغانستان و از ميان رفتن خطر بي ثباتي در منطقه در پي سرنگوني طالبان قلمداد كرده اما باور عمومي بر اين است كه درخواست تعطيل اين پايگاه ناشي از ناخرسندي دولت اسلام كريم اف رئيس جمهوري ازبكستان از انتقادهاي آمريكا از حوادث ماه مه در اين كشور بوده است.

در ماه مه سال جاري، ارتش ازبكستان براي مقابله با نا آرامي هاي شرق آن كشور وارد عمل شد و تظاهرات ضد دولتي در شهر انديجان را به شدت سركوب كرد.

مقامات دولتي از كشته شدن حدود يكصد و هشتاد نفر، كه آنان را اسلامگرايان تندرو، تروريست و جنايتكار مي خواندند، خبر دادند اما برخي منابع مستقل تعداد كشته شدگان را به مراتب بيشتر و حتي بيش از هفتصد نفر دانسته اند.

كريم اف، كه در گذشته از جمله متحدان نزديك ايالات متحده در منطقه محسوب مي شد، كوشيده است تا با دور شدن از غرب، روابط خود را با كشورهاي ديگري تقويت كند كه نسبت به سياست هاي داخلي وي حساسيتي ندارند.

در حاليكه وزارت دفاع آمريكا در نظر داشت تا اجاره بهاي پايگاه كارشي خان آباد براي سال جاري را به دولت ازبكستان بپردازد، نمايندگان سنا ضمن تعويق يك ساله اين پرداخت گفتند كه دولت ازبكستان بايد درك كند كه چنين پرداخت هايي تنها پس از تغيير موضع ازبكستان و آمادگي براي ادامه همكاري با آمريكا صورت خواهد گرفت.

نمايندگان مجلس سناي آمريكا همچنين گفتند كه اقدامات دولت اسلام كريم اف در سركوب آزاديها در آن كشور به گونه اي بوده است كه بايد وضع تحريم هايي عليه وي مورد بررسي قرار گيرد.