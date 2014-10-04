دوره آموزشي مسئولان هيئات مذهبي اهواز برگزار شد

سيد علي باب المراد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: اولين دوره آموزشي مسئولان هيئات مذهبي اهواز روز گذشته با حضور سه مبلغ بين المللي در اداره كل تبليغات اسلامي خوزستان برگزار شد.



وي افزود: اين دوره حداقل دو يا سه بار در سال براي مسئولان هيئات مذهبي اهواز برگزار مي شود. در اين دوره مسائل مربوط به مديريت، هيئت داري، طرز برخورد با عزاداران حسيني و فعاليت هاي انجامي در ايام محرم به ويژه در روز عاشورا و تاسوعا آموزش داده شد.



رئيس شوراي هيئات مذهبي اهواز تصريح كرد: در اين دوره از اساتيد مسلط به آموزش مديريت استفاده كرديم. در حقيقت سه مبلغ ايراني بين المللي كه در كشورهاي كشمير، مالزي و هندوستان تبليغ مي كنند در اين دوره حضور داشتند. همچنين مسئول حوزه طلاب دفتر نمايندگي ولي فقيه در استان خوزستان نيز در اين حوزه حضور داشت.



باب المراد خاطرنشان كرد: اين دوره تأثير خيلي مثبتي در معرفي ايثار، گذشت و شهامت امام حسين (ع) و همچنين نحوه برخورد با مردم دارد كه از طريق اين دوره اين نكاتي در زمينه موارد مذكور به شركت كنندگان در دوره آموزش داده و توجيه كرديم كه چگونه با افراد عزادار و زائران امام حسين (ع) برخورد كنند.