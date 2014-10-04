تلاش برای برگزاری جشنواره کودک منظم تر از سال های قبل/تکرار داستان سرگردانی خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر می توان گفت ، قول مسئولان جشنواره درباره برنامه ریزی منظم تر جشنواره کودک نسبت به سال های قبل از نظر زمان برگزاری، نظم بیشتر در اجرا و مشخص بودن جایگاه قشرهای مختلف در کارت های اهدایی، پذیرایی تا حدودی عملیاتی شد اما برخلاف سال های قبل مراسم افتتاحیه بسیار سرد و بی روح بدون نشاط و هیجان سپری شد.



برنامه برخلاف سال های گذشته تنها با یک ربع تاخیر آغاز شد و برای انتقال خبرنگاران نیز اتوبوسی در نظر گرفته شده بود که موجب شد دیگر خبرنگاران همانند سال های گذشته برای رساندن خود به مراسم سرگردان نباشند.



البته داستان سرگردانی خبرنگاران به نوعی دیگر امسال نیز تکرار شد و در حالی که قرار بود خبرنگاران از درب ویژه مهمانان (درب شماره یک) وارد سالن کوثر شهدای ارتش شوند اما مامور انتظامات اتوبوس پس از بررسی کلی اتوبوس خبرنگاران اعلام کرد آنها باید از درب دیگر که با فاصله زیاد از اولی در خیابان پرترافیک دانشگاه قرار دارد، وارد سالن شوند که در نیمه راه مسئولان اصفهانی جشنواره بار دیگر از خبرنگاران تقاضا کردند که به سمت درب اصلی برگردند.



با وجود اینکه امسال سالن برگزاری جشنواره دارای ظرفیت بسیار کمتری نسبت به سالن 2 هزار نفری گل نرگس است اما جمعیت سالن بسیار کمتر از سال های گذشته بود که شاید به تعداد مهمانان دعوت شده نیز بازمی گردد.



مکان سالن برگزاری جشنواره را می توان یکی از مزیت های جشنواره 28 ام به شمار آورد که قابل دسترسی بوده و به مرکز شهر نزدیک است در حالی که در سال های گذشته فاصله سالن تا مرکز شهر زیاد بود و مشکلاتی برای دسترسی به وسایل نقلیه رفت و آمد به به ویژه در انتهای شب ایجاد می کرد و زمان تلف شده در مسیر نیز یکی از معایب این سالن بود ضمن اینکه سالن مورد نظر ورزشی بود.



یکی از حاشیه های جشنواره کودک این بود که با وجود این مهمانان اصلی جشنواره کودکان هستند اما تا پیش از آغاز مراسم در پشت درب اصلی منتظر ورود به سالن بودند در حالیکه بازیگران به راحتی از میان صف آنها عبور کرده و وارد سالن می شدند.



برای برخی رسانه ها بیش از 4 کارت ورودی مهمان به منظور پوشش خبری جشنواره صادر شده بود اما برای برخی رسانه ها تنها یک کارت صادر شده که در جواب اعتراض تنها این پاسخ ارائه شد که" ما گفتیم تنها یک خبرنگار معرفی کنید."



افتتاحیه جشنواره کودک به دلیل تقارن با هفته دفاع مقدس با سرود قدیمی و خاطره انگیز مادر برام قصه بگو آغاز شد.



در این مراسم از 10 فعال سینمای ایران از جمله سه بازیگر اصفهانی، حسن اکلیلی، حریریچیان و محد علی میاندار به دلیل حضور فعال در عرصه سینمای کودک تقدیر شد.



بسیار از مسئولان استانی همانند سقائیان نژاد شهردار اصفهان، امینی رئیس شورای شهر و زرگرپور استاندار اصفهان و نیز هنرمندان اصفهانی و کشوری در این مراسم حضور داشتند.



در بخشی از این مراسم ایوبی رئیس سازمان سینمایی کشور با حضور در پشت تریبون در حالیکه بیان می داشت " دلم می آید حرف بزنم و دلم نمی آید چون می دانم شما منتظر صحبت هایی مهم تر از حرف های من هستید" ، حدود 20 دقیقه صحبت کرد اما در میانه صحبت های وی تعداد زیادی از مهمانان وارد شدند و همهه و بی نظمی زیادی در سالن ایجاد شد.



ماموران انتظامات با کوچک ترین حرکت مهمانان برای بلند شدن یا ایستادن در سالن بلافاصله از جای خود بلند شده و به افراد صرف نظر از سِمت خود تذکر می دادند که به جای خود برگردند.



در این مراسم همچنین از زوج دوبلور حسین عرفانی و شهلا ناظریان تقدیر شد و با توجه به اینکه ناظریان به دلیل بیماری نمی توانست بر روی سن حضور پیدا کند حجت ایوبی خود نزد این صداپیشه برای تقدیر از وی رفت.



این مراسم با نورافشانی در فضای بیرونی سالن کوثر پایان یافت که فریاد شور و نشاط کودکان را در پی داشت.