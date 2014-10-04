مانیزان کرمانشاه در نخستین گام مغلوب کاله مازندران شد

بهمن صیاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هفته نخست رقابت های بسکتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور عصر روز جمعه 11 مهر ماه در شهرهای مختلف کشور برگزار شد.

وی افزود: در یکی از این دیدارها تیم مانیزان کرمانشاه مهمان تیم کاله مازندران بود که در پایان این تیم میزبان بود که توانست اولین برد خود در این رقابت ها را بدست آورد.

صیاد گفت: دو تیم در این بازی نمایش قابل قبولی داشتند، اما این تیم کاله بود که باتجربه تر عمل کرده و توانست با استفاده از شرایط میزبانی بازی را با نتیجه 76 بر 62 به سود خود پایان دهد.

رئیس هیئت بسکتبال استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: تیم مانیزان در پایان هفته اول این مسابقات با کسب یک امتیاز در رده هشتم جدول قرار گرفت.

صیاد در پایان یادآور شد: دومین بازی تیم مانیزان روز جمعه 18 مهر ماه با تیم شهرداری دزفول در کرمانشاه برگزار خواهد شد.